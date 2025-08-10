Primarul Kievului vrea pace negociată cu Rusia şi nu exclude cedarea de teritorii: "Ţara e obosită de război"

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, spune că Ucraina are nevoie de o soluție diplomatică pentru a încheia războiul cu Rusia, recunoscând că întreaga țară este "obosită" după peste doi ani de lupte. Declarațiile vin pe fondul temerilor că summitul Trump–Putin de săptămâna aceasta ar putea forța Kievul să cedeze teritorii Moscovei, relatează duminică agenţia DPA, citată de Agerpres.

"Trebuie găsită o soluţie diplomatică", a declarat Vitali Kliciko, primarul Kievului, pentru ziarul german Bild. "Toată lumea în ţara noastră este obosită de acest război", a remarcat fostul campion de box devenit politician.

"Din păcate, noi am plătit un preţ uriaş pentru acest război, vieţile patrioţilor noştri, ale soldaţilor noştri, cetăţenilor noştri. Sute de oraşe au fost distruse. O mare parte a Ucrainei este ocupată de Rusia", a deplâns edilul capitalei ucrainene.

Cererile Rusiei pentru cedarea teritoriilor, lansate "mult prea devreme"

Cât despre cererile Rusiei privind concesii teritoriale din partea Ucrainei pentru a încheia războiul, Vitali Kliciko a spus că este "mult prea devreme" pentru astfel de discuţii, fără a exclude explicit cedarea de teritorii. Aceasta este o întrebare pentru preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care va trebui să ia "decizii dificile", mai ales că "unii nu vor accepta niciodată cedarea unei părţi din ţară către Rusia", adăugat primarul Kievului.

Preşedintele american Donald Trump, care se va întâlni pe 15 august în Alaska cu omologul său rus Vladimir Putin, a vorbit vineri despre un posibil "schimb de teritorii" în cadrul unui eventual acord de pace între Rusia şi Ucraina.

Potrivit presei americane, Rusia ar fi propus să oprească ofensiva de-a lungul actualei linii a frontului în provinciile Zaporojie şi Herson, situate în sud-estul şi sudul Ucrainei, şi să-şi retragă trupele din provinciile Dnipropetrovsk (centru), Sumî (nord) şi Harkov (nord-est), dar numai în schimbul controlului deplin asupra regiunii Donbas, respectiv asupra provinciilor Doneţk şi Lugansk din estul Ucrainei. Provincia Lugansk este singura pe care armata rusă a reuşit să o ocupe aproape integral, în timp ce o parte din Doneţk se află în continuare sub control ucrainean. Se subînţelege din această propunere şi menţinerea controlului rusesc asupra peninsulei Crimeea.

Ucraina şi liderii europeni, în afara discuţiilor ruso-americane

În acest timp, la Kiev şi în capitalele europene cresc temerile cu privire la o posibilă înţelegere între Trump şi Putin care să forţeze Ucraina să cedeze teritorii. Preşedintele Zelenski a respins orice cedare de teritorii către Rusia şi a cerut ajutorul susţinătorilor săi europeni. De asemenea, preşedintele ucrainean cere insistent să fie inclus în discuţiile ruso-americane. Preşedintele SUA nu a exclus posibilitatea de a-l invita şi pe el în Alaska, dar cel puţin deocamdată singura întâlnire confirmată de Trump este bilaterala sa cu Putin.

Liderii Marii Britanii, Franţei, Germaniei, Italiei, Poloniei, Finlandei şi preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au emis sâmbătă un comunicat comun în care salută eforturile preşedintelui Trump de a încerca să pună capăt războiului în Ucraina, dar au cerut menţinerea presiunii asupra Rusiei, un armistiţiu imediat sau cel puţin reducerea ostilităţilor, includerea obligatorie a Ucrainei în discuţii, negocieri al căror punct de plecare să fie actuala linie a frontului, iar un viitor acord de pace să cuprindă garanţii de securitate pentru Ucraina.

