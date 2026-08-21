Dacă te gândeai la o plimbare cu bicicleta în Como, am o veste nu tocmai bună pentru tine! Primarul oraşului turistic a decis să interzică bicicletele în zona centrului istoric, pe aproximativ 30 de străzi.

Edilul a luat decizia asta după ce chiar el a fost lovit de un biciclist. Măsura se aplică atât bicicletelor clasice, cât şi celor electrice. Primarul a fost însă imediat criticat de mai multe grupuri de locuitori şi politicieni.

Iar mai mulţi activiştii au demarat o petiţie prin care îi cer să anuleze regula.

În semn de protest, bicicliştii plănuiesc să circule pe străzile vizate la jumătatea lunii septembrie, atunci când ar trebui să intre în vigoare interdicţia.