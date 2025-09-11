Un asasinat politic zguduie Statele Unite. Activistul Charlie Kirk, apropiat al lui Donald Trump, a fost împuşcat mortal la un eveniment, într-un campus universitar din Utah. Liderul de la Casa Albă a ordonat ca steagurile să fie arborate în bernă până duminică seară şi acuză acum stânga radicală pentru uciderea activistului MAGA. Criminalul nu a fost prins nici până acum. FBI a anunţat în urmă cu scurt timp că a recuperat arma crimei şi are imagini cu suspectul.

Este momentul şocant în care Charlie Kirk este împuşcat. Își începuse prelegrea de aproximativ 20 de minute şi răspundea la întrebări legate chiar de atacurile armate din Statele Unite. Scena teribilă a avut loc în faţa a peste 3000 de oameni ce participau la conferinţa sa. Printre aceştia soţia lui Charlie Kirk şi cei doi copii ai lor de 1 şi 3 ani. Mai mulți martori îl ridică şi îl poartă pe braţe spre ambulanţă, într-o cursă contracronometru. Oamenii fug de teamă că ar putea deveni ţinte.

Evenimentul uriaş era supravegheat de numai 6 poliţişti

Evenimentul era supravegheat de doar 6 poliţişti. Unii dintre ei erau în mulţime şi purtau haine civile. Mai mult, martorii spun că nu au trecut prin niciun filtru de securitate înainte. Aşa a reuşit asasinul să intre fără să fie remarcat. Atacatorul ar fi stat ascuns pe una dintre clădirile din campusul Universităţii Utah Valley, la aproximativ 135 de metri de amfiteatrul în aer liber unde vorbea Charlie Kirk. Acesta a tras o singură dată, iar glonţul l-a lovit pe activistul american în zona gâtului. Imagini postate pe reţelele sociale, filmate cu câteva momente înainte ca Charlie să fie împușcat, arată o persoană pe acoperişul de vizavi care profită de haos şi încearcă să se facă nevăzută.

"Vreau să fiu foarte clar: acesta este un asasinat politic. Şi vreau să reamintesc oamenilor că în statul Utah încă există pedeapsa cu moartea", a declarat Spencer Cox, guvernatorul statului Utah. Asasinatul a zguduit Casa Albă. Charlie Kirk era un nume influent în mişcarea MAGA, prieten cu vicepreşedintele JD Vance şi cu familia Trump. Liderul de la Casa Albă i-a mulţumit chiar că l-a ajutat să câştige voturi în rândul tinerilor la alegerile de anul trecut.

De altfel Trump a fost şi cel care a anunţat moartea activistului. "Este un moment întunecat pentru America. Un asasin a încercat să-l reducă la tăcere cu un glonţ, dar a eşuat, pentru că împreună ne vom asigura că vocea, mesajul şi moştenirea lui vor dăinui pentru nenumărate generaţii viitoare", a declarat Donald Trump, preşedintele SUA.

Cine era Charlie Kirk

FBI încearcă acum să-l captureze pe asasin. Agenţii spun că au găsit arma crimei, o puşcă de vânătoare cu lunetă, Mauser, într-o pădure, iar de pe ea au fost recuperate mai multe amprente. Agenţii au anunţat că suspectul este bărbat şi ar avea până în 25 de ani.

"Avem videoclipuri foarte bune cu suspectul. Nu o să le facem publice, momentan. Lucrăm prin intermediul unor tehnologii şi încercăm să-l găsim pe suspect", a declarat Beau Mason, comisar. "Așadar, nu pot comenta în mod specific despre înfăţişarea lui sau alte detalii de genul acesta", a declarat Robert Bohls, agentul FBI care se ocupă de caz.

Charlie Kirk avea 31 de ani şi lasă în urmă doi copii mici. Kirk are mai bine de 5 milioane de următori pe platforma X şi peste 7 milioane de urmăritori pe TikTok. De asemenea, era gazda unui podcast cu milioane de urmăritor. Într-una dintre ediţii a comentat şi alegerile prezidențiale din România. Era împotriva avortului, anti-imgraţie şi susţinea dreptul americanilor de a deţine arme de foc.

