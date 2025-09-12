Principalul suspect în cazul asasinării lui Charlie Kirk ar fi fost convins de tată să se predea

Principalul suspect în uciderea lui Charlie Kirk ar fi fost convins să se predea chiar de tatăl său, a anunţat preşedintele Donald Trump în timpul interviului pentru Fox News.

Președintele SUA a sugerat vineri că suspectul în cazul asasinării asupra lui Charlie Kirk este "reţinut". "Cred, cu un grad ridicat de certitudine, că îl avem în custodie", a declarat Donald Trump.

Tatăl l-a convins pe fiu să se predea

Trump a declarat că cineva „foarte apropiat de el l-a predat” și că acest lucru va fi anunțat mai târziu, vineri. Şeful statului a sugerat că persoana a fost găsită prin intermediul unui pastor şi că a fost implicat şi tatăl suspectului, care l-a convins să se predea.

„A fost un pastor, iar pastorul a mers la un prieten, apropo, pastorul este implicat în aplicarea legii, și bunul lui prieten este un mareșal federal de rang înalt. De acolo au preluat ei, iar apoi a intervenit tatăl”, a spus Trump. „Tatăl l-a convins pe fiu”, mai spune liderul SUA.

Președintele a refuzat să spună dacă tatăl era conștient de presupusa crimă a fiului său. „Avem persoana despre care credem că este cea pe care o căutăm, dar s-a prezentat la sediul poliției și este acolo”, a mai spus Trump, potrivit CNN.

Suspectul în uciderea lui Charlie Kirk are „28 sau 29 de ani”, mai spune Trump, potrivit BBC.

