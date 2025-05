"Ambasada României la Washington urmărește îndeaproape evoluțiile generate de decizia Administrației SUA de a revoca certificarea programului Harvard pentru studenți internaţionali. (...)Suntem preocupați de soarta acestor tineri remarcabili şi vom face toate demersurile posibile pe lângă partenerii americani pentru clarificarea statutului lor şi al familiilor lor". Sursa: Ambasada României în SUA

Ambasada României la Washington a reacţionat la decizia uluitoare luată de administraţia Trump. Diplomaţii români spun că fac demersuri pentru a i pune la adăpost pe cei 34 de studenți români înrolați în acest moment la Universitatea Harvard. De viitorul lor academic se preocupă şi oficialii de la Bucureşti.

Preşedintele american ignoră toate criticile

"Cine poate face cele mai multe lucruri, ca să vorbim cinstit, este ambasada României în Statele Unite în Americii, dar am spus ambasadorului că orice poate să facă ministerul, dacă noi putem să ne implicăm cu ceva, să mă anunțe și vom fi acolo", a declarat Daniel David, ministrul Educaţiei.

"Chestiunea cu Harvard este o problemă de politică internă americană, care România oricât şi-ar dori să se întâmple într-un fel sau altul nu poate să intervină", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele ales al României.

În acest timp, China, ţară din care provin 20% dintre studenţii străini, a avertizat că îşi va proteja cetăţenii. Momentan, un judecător a stopat interdicţia impusă de guvernul american pentru 72 de ore. Liderul de la Casa Albă este însă de neclintit şi avertizează că şi alte universităţi ar putea păţi la fel.

"Vreau, dar mulţi dintre au nevoie de pregătire suplimentară la matematică. Aţi văzut asta? Sunt studenţi care nu pot să adune doi cu doi şi merg la Harvard", spune Donald Trump, preşedintele SUA.

În total, 6.800 de persoane sunt afectate de decizie. Printre ei, şi prinţesa Elisabeta a Belgiei, viitoarea regină a ţării. Tânăra de 23 de ani abia şi-a încheiat primul an de studii, iar viitorul ei este incert. Cursanţii străini spun că traversează o perioadă de panică şi confuzie.

"Ce o să pierd? Visuri, speranţe şi 20 de ani din viaţă". "Am plănuit (venirea) timp de 15 ani". "Am făcut două masterate, am învăţat limba spaniolă înaintea englezei, acum vorbesc italiană şi ştiu şi franceză", spun studenţii.

Ca să ridice interdicţia , Departamentul pentru Securitate Internă cere universităţii să predea toate documentele din dosarele disciplinare ale studenților internaționali, precum și înregistrările audio sau video privind activitatea de protest din ultimii cinci ani.

