Prinţul Andrew, fratele Regelui Charles al III-lea, acuzat că ar avea legături cu miliardarul pedofil Jeffrey Epstein, a renunţat la titlurile regale, inclusiv la cel de Duce de York. Decizia a fost luată după ce a purtat mai multe discuţii cu regele despre scandalurile în care a fost implicat. Prinţul Andrew mai e acuzat şi ca s-ar fi întâlnit cu un oficial chinez implicat într-un scandal de spionaj.

Reputaţia lui Andrew, fratele mai mic al regelui Charles şi al doilea fiu al regretatei regine Elizabeth, a avut de suferit în ultimii ani, în special din cauza legăturilor sale cu Epstein, scrie News.ro.

Dar au existat şi dezvăluiri potrivit cărora unul dintre apropiaţii săi asociaţi în afaceri era considerat de guvern un spion chinez.

Într-un comunicat, prinţul Andrew a declarat că "acuzaţiile continue la adresa" sa distrag atenţia de la munca fratelui său mai mare, regele Charles, şi de la activitatea mai largă a familiei regale britanice.

"Prin urmare, nu voi mai folosi titlul sau onorurile care mi-au fost conferite. Aşa cum am spus anterior, neg cu tărie acuzaţiile aduse împotriva mea", a declarat Andrew într-un comunicat.

Prinţul Andrew, figură controversată a Familiei Regale

Andrew, în vârstă de 65 de ani, al optulea în linia de succesiune la tron, era considerat cândva un ofiţer naval elegant şi a servit în armată în timpul războiului din Insulele Falkland cu Argentina, la începutul anilor 1980.

Dar el şi-a câştigat reputaţia de prinţ playboy, iar în 2022 a fost deposedat de majoritatea titlurilor sale şi îndepărtat de îndatoririle regale din cauza legăturilor sale cu Epstein.

În acel an, el a ajuns la o înţelegere în procesul intentat de Virginia Giuffre, care a murit în aprilie, care îl acuza că a abuzat sexual de ea când era adolescentă. Andrew a negat întotdeauna povestea ei, care a revenit în prim-plan săptămâna trecută odată cu lansarea memoriilor sale.

