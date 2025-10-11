Proaspăt reconfirmat în funcţie, premierul Franţei este acum ameninţat cu o moţiune de cenzură

Prim-ministrul francez Sébastien Lecornu, abia reconfirmat în funcţie vineri seara, este deja ameninţat cu o moţiune de cenzură din partea socialiştilor, dacă nu face imediat mai multe concesii majore, printre care suspendarea reformei pensiilor.

Proaspăt reconfirmat pe funcţie, premierul Franţei este acum ameninţat cu o moţiune de cenzură - Profimedia

Voturile socialiştilor vor fi decisive în cazul unei moţiuni de cenzură, Rassemblement National (RN, extrema dreaptă) şi La France Insoumise (LFI, extrema stână) anunţând deja că o vor vota.

Preşedintele Emmanuel Macron a ales să-l desemneze din nou pe premierul Sébastien Lecornu, la cinci zile după demisia acestuia, în ciuda avertismentelor din propria tabără şi a ostilităţii declarate a opoziţiei.

Preşedintele "îi dă o carte albă prim-ministrului", au declarat surse din anturajul şefului statului.

Prim-ministrul demisionar a spus că acceptă "din datorie" reînnoirea mandatului său şi a promis că toate dosarele menţionate în timpul consultărilor sale cu partidele vor fi "deschise dezbaterii parlamentare".

Sébastien Lecornu, în vârstă de 39 de ani, un apropiat al şefului statului, şi-a dat demisia luni dimineaţă, la patru săptămâni după numirea sa şi la doar 14 ore după formarea guvernului său, care a dus la implozia "bazei comune" dintre tabăra prezidenţială şi LR (Republicanii), partidul de centru-dreapta.

Este "o nouă jignire adusă francezilor", a denunţat imediat Manuel Bompard, membru al partidului La France Insoumise.

Rassemblement National va cenzura "imediat această echipă fără viitor", a asigurat, la rândul său, preşedintele său, Jordan Bardella.

Chiar şi în tabăra prezidenţială, din ce în ce mai divizată, scenariul Lecornu 2 nu a fost unanim acceptat. "Nu aş înţelege reconfirmarea unui prim-ministru macronist", a avertizat Agnès Pannier-Runacher, macronistă de la început şi membră a guvernului demisionar.

Cu toate acestea, Lecornu va putea beneficia de sprijinul republicanilor (LR) în Parlament, chiar dacă participarea acestora la guvern este incertă.

