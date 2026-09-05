Judecătorul Sullivan a declarat nul procesul în cazul Lindsay Clancy, după ce membrii juriului, care au deliberat aproximativ o săptămână, au recunoscut că nu pot ajunge la o decizie unanimă privind răspunderea penală a femeii pentru moartea celor trei copii ai săi. Cazul a captivat și a divizat profund opinia publică din Statele Unite și nu numai și a provocat inclusiv o reacție din partea președintelui american.

Procesul Lindsay Clancy, declarat nul după ce juriul nu a ajuns la un verdict unanim. Ce se va întâmpla - Profimedia Images

În sala de judecată s-a instalat o stare de neîncredere după anunțarea deciziei, în condițiile în care viitorul cazului și al lui Lindsay Clancy rămân, pentru moment, incerte.

Avocatul apărării a făcut o ultimă încercare dramatică de a împiedica declararea procesului nul și de a forța continuarea deliberărilor până la obținerea unui verdict, însă demersul său nu a avut succes. O nouă audiere, programată pentru sfârșitul acestei luni, ar putea clarifica ce se va întâmpla în continuare.

Procesul Lindsay Clancy, declarat nul după ce juriul nu a ajuns la un verdict unanim. Ce se va întâmpla Profimedia Images

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„În acest moment, voi declara că juriul este blocat și voi declara procesul nul”, le-a spus judecătorul Sullivan juraților, vineri.

Aceștia au fost eliberați din obligații după mai multe săptămâni de mărturii, aproape o săptămână de deliberări asupra sorții lui Lindsay Clancy și după ce juriul semnalase de trei ori că nu poate ajunge la o decizie unanimă. Un astfel de blocaj, cunoscut în sistemul american drept „hung jury”, nu înseamnă nici că procurorii și-au dovedit cazul, nici că inculpata este nevinovată.

O nouă audiere pentru Lindsay Clancy, programată pe 29 septembrie

O audiere a fost programată pentru 29 septembrie, când procurorii ar putea anunța care vor fi următorii pași în dosar.

Între timp, Lindsay Clancy, în vârstă de 36 de ani, fostă asistentă medicală, rămâne în custodie sub aceleași acuzații de omor și va continua să fie internată în unitatea de sănătate mintală în care se află în prezent.

Procurorii au mai multe variante la dispoziție. Pot decide organizarea unui nou proces sau pot încerca să ajungă la un acord de recunoaștere a vinovăției cu Clancy în legătură cu moartea prin strangulare a celor trei copii ai săi: Cora, în vârstă de 5 ani, Dawson, de 3 ani, și Callan, de opt luni.

Copiii au fost uciși în locuința familiei din Massachusetts.

După ce și-ar fi ucis copiii, Clancy și-ar fi provocat răni cu un cuțit și s-ar fi aruncat de la etajul al doilea al casei, într-o tentativă de a-și lua viața. În urma căderii, a rămas paralizată.

Lindsay Clancy nu neagă că și-a ucis copiii în 2023, însă a pledat nevinovată la cele trei capete de acuzare pentru omor de gradul întâi. Avocații săi au susținut că femeia suferea de psihoză postpartum și că, din acest motiv, nu ar trebui considerată responsabilă penal pentru faptele sale.

Cazul dramatic a cunoscut o serie de răsturnări de situație în perioada în care juriul a deliberat asupra verdictului.

Avocatul lui Lindsay Clancy a cerut eliminarea unui jurat

Vineri, ședința de judecată a început cu avocatul lui Clancy, Kevin Reddington, solicitând ca unul dintre membrii juriului să fie înlăturat.

Cu o zi înainte, juriul transmisese printr-o notă că unul dintre membrii săi nu respecta instrucțiunile referitoare la standardul „dincolo de orice îndoială rezonabilă”.

Procesul Lindsay Clancy, declarat nul după ce juriul nu a ajuns la un verdict unanim. Ce se va întâmpla Profimedia Images

Conform legislației americane, pentru condamnarea unei persoane, juriul trebuie să fie convins în unanimitate, „dincolo de orice îndoială rezonabilă”, că inculpatul este vinovat. Acesta este cel mai strict standard de probă din sistemul juridic al Statelor Unite. Sarcina de a demonstra vinovăția îi revine statului, nu inculpatului să-și demonstreze nevinovăția.

Judecătorul Sullivan a respins cererea avocatului și i-a trimis pe jurați înapoi la deliberări.

Aproximativ o oră mai târziu, aceștia s-au întors și au anunțat că tot nu reușesc să ajungă la un verdict. În acel moment, judecătorul Sullivan a spus că nu mai are altă opțiune decât să declare procesul nul.

Avocatul Kevin Reddington a cerut intervenția instanței supreme din Massachusetts

Kevin Reddington a cerut imediat o suspendare temporară a procedurii, pentru a putea formula o cale de atac de urgență la Supreme Judicial Court din Massachusetts, cea mai înaltă instanță a statului.

În cererea depusă, avocatul a solicitat instanței supreme să-i ordone judecătorului să oblige juriul să continue deliberările și să îi ceară judecătorului să îi interogheze pe jurați în legătură cu acel membru al juriului despre care apărarea susținea că ar fi provocat blocajul.

Procesul Lindsay Clancy, declarat nul după ce juriul nu a ajuns la un verdict unanim. Ce se va întâmpla Profimedia Images

Cea mai înaltă instanță a statului a respins însă solicitarea, deschizând astfel calea pentru declararea oficială a procesului nul. Lindsay Clancy a părut abătută în momentul în care judecătorul a oficializat decizia. În sala de judecată s-a făcut o liniște neobișnuită.

Femeia a rămas fără expresie, însă avocatul ei părea vizibil afectat de hotărâre. Reddington a continuat să conteste decizia și a insistat că judecătorul avea puterea de a-l înlătura pe juratul care refuza să se alăture celorlalți.

„Din păcate, poziția lor nu se bazează pe o problemă ridicată cu bună-credință”, a declarat el.

Reddington a mai spus că intenționează să depună o nouă moțiune prin care să ceară, în esență, reconsiderarea declarării procesului nul. Subiectul ar putea fi discutat la următoarea audiere, programată mai târziu în această lună.

Peste 40 de ore de deliberări în șapte zile

Procesul a fost declarat nul după șase săptămâni de proceduri în instanță și după ce jurații au deliberat mai mult de 40 de ore, pe parcursul a șapte zile.

„Astăzi nu va fi luată nicio decizie”, a declarat vineri procurorul districtual al comitatului Plymouth, Timothy Cruz, atunci când a fost întrebat ce se va întâmpla în continuare.

El a spus că se va întâlni cu restul echipei juridice pentru a decide dacă procurorii vor solicita organizarea unui nou proces.

Procesul Lindsay Clancy, declarat nul după ce juriul nu a ajuns la un verdict unanim. Ce se va întâmpla Profimedia Images

„Faptele sunt că Lindsay Clancy și-a ucis cei trei copii, iar probele ne-au indicat că ea avea control asupra acțiunilor sale atunci când a comis acele omoruri”, a declarat Timothy Cruz.

În afara tribunalului, Reddington a spus că este convins că 11 dintre cei 12 jurați ar fi dat un verdict favorabil lui Clancy dacă nu ar fi existat acel unic jurat care a refuzat să se alăture poziției celorlalți. Nu este însă clar ce poziție a avut fiecare membru al juriului sau cum au decurs discuțiile din camera de deliberare, potrivit BBC.

Cazul a reaprins dezbaterea privind psihoza postpartum

Timp de mai multe săptămâni, cazul a captivat Statele Unite și a alimentat dezbaterea privind psihoza postpartum.

Numeroase persoane au urmărit transmisiunile în direct ale procesului, în timp ce membri ai familiei și experți au depus mărturie.

În fiecare zi, peste 200 de reprezentanți ai presei s-au adunat la tribunal, iar grupuri de susținători, mai mari sau mai mici, s-au strâns frecvent în fața clădirii.

Donald Trump: "A făcut un lucru oribil"

Atenția uriașă atrasă de caz a determinat inclusiv o reacție din partea președintelui Statelor Unite, Donald Trump, care a numit vineri cazul o „tragedie îngrozitoare”. „A făcut un lucru oribil, oribil. Nu poate fi ceva mai rău”, a declarat Trump la Casa Albă. „Presupun că va exista un alt proces.”

Președintele american a continuat: „Dar veți afla care este prețul care trebuie plătit. Va exista un preț.”