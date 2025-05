Producător de film, grav rănit după ce un palmier a căzut peste el la Festivalul de la Cannes

Producătorii unui film japonez care a fost proiectat la Festivalul de Film de la Cannes au cerut deschiderea unei anchete după ce unul dintre membrii echipei lor a fost lovit și grav rănit de un palmier care a căzut pe celebrul bulevard Croisette.

Incidentul a avut loc sâmbătă, în timp ce echipa din spatele filmului Brand New Landscape, care a fost selectat pentru secțiunea Quinzaine des Réalisateurs, se plimba pe celebra stradă de pe malul mării din Cannes. Un copac de trei metri a căzut pe trotuar, iar autoritățile locale au declarat că un bărbat în vârstă de 30 de ani a fost rănit, potrivit The Guardian.

Conform unei declarații a companiilor de producție a filmului, Siglo Co Ltd și LesPros Entertainment Co Ltd, a declarat că bărbatul rănit era „un producător LesPros Entertainment care escorta distribuția” și că acesta „a fost transportat imediat la un spital local de către serviciile de urgență”.

Articolul continuă după reclamă

„Examinarea medicală a confirmat fracturi ale nasului și ale unor părți ale corpului. Din fericire, producătorul a rămas conștient și este în prezent în stare stabilă”, se arată în comunicat.

O participantă la festival, Marthy Fink, a declarat că palmierul a fost doborât de vânt. „A fost o rafală teribilă de vânt și am auzit un strigăt. A doborât un bărbat la pământ, rănindu-l grav”, a spus ea.

„Având în vedere că festivalul de film de la Cannes este în continuare în desfășurare, iar incidentul a avut loc într-o zonă foarte frecventată, sperăm sincer la o anchetă rapidă asupra cauzei și la punerea în aplicare a unor măsuri preventive pentru a ne asigura că astfel de accidente nu se vor mai repeta în viitor”, au declarat producătorii.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vi se pare o idee bună ca elevii de clasa a VIII-a să dea Evaluare Naţională din mai multe materii? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰