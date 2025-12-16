Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Trump susține că e aproape de pace în Ucraina și îi cere lui Zelenski să cedeze teritorii. "Sunt pierdute"

Pacea în Ucraina este mai aproape ca oricând, promite Donald Trump, după ultima rundă de negocieri pe axa Washington - Kiev. Tratatul nu este, însă, gata să fie semnat. Americanii cer Ucrainei să cedeze Rusiei un teritoriu delicat, iar Moscova refuză un armistiţiu de Crăciun.

de Redactia Observator

la 16.12.2025 , 20:34

Noua versiune a acordului de pace a fost discutată în Berlin de Ucraina, Statele Unite şi lideri din Europa. Kievul va păstra o armată de 800.000 de soldaţi, iar o trupe formate din militari din 10 ţări vor interveni în cazul în care Rusia va ataca din nou.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Punctul nevralgic rămâne problema teritoriilor. Americanii cer retragerea Ucrainei dintr-un teritoriu care o protejează de încă o invazie. Volodimir Zelenski refuză, dar Donald Trump îi transmite că oferta este valabilă doar câteva zile.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Negocierile au fost urmărite şi de preşedinţii şi premierii care au participat la Summitul Statelor Uniunii Europene de pe Flancul de Est, desfăşurat la Helsinki. Liderii au cerut Alianţei Nord Atlantice să facă o prioritate din apărarea regiunii.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Pe front, dronele Rusiei au lovit mai multe blocuri din Zaporojie şi au incendiat un depozit la Odesa. Atacul a avut loc la o zi după ce Ucraina a distrus pentru prima oară cu drone subacvatice un submarin rusesc. Iar purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin a ameninţat că Moscova că nu va opri bombardamentele nici de sărbători.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

razboi ucraina donald trump vladimir putin rusia nato pace
Înapoi la Homepage
Afacerea cu care fotbalistul preferat al lui Mircea Lucescu a dat lovitura. Cum a ajuns să strângă peste 10 milioane de euro
Afacerea cu care fotbalistul preferat al lui Mircea Lucescu a dat lovitura. Cum a ajuns să strângă peste 10 milioane de euro
Fiica Gabrielei Lucuțar, operată de urgență după ce a încercat o provocare de pe TikTok. Ce a povestit Regina Întunericului
Fiica Gabrielei Lucuțar, operată de urgență după ce a încercat o provocare de pe TikTok. Ce a povestit Regina Întunericului
Kennedy Boateng, anunţ despre prelungirea contractului cu Dinamo: “Cei din club îmi ştiu valoarea! Iubesc să joc aici”
Kennedy Boateng, anunţ despre prelungirea contractului cu Dinamo: “Cei din club îmi ştiu valoarea! Iubesc să joc aici”
Averea uriașă lăsată de Rodica Stănoiu și situația complicată în care s-a trezit iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Ce spun avocații
Averea uriașă lăsată de Rodica Stănoiu și situația complicată în care s-a trezit iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Ce spun avocații
O femeie a murit în sala de așteptare a Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Rădăuți. I s-ar fi făcut rău brusc
O femeie a murit în sala de așteptare a Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Rădăuți. I s-ar fi făcut rău brusc
Comentarii


Întrebarea zilei
Excluşi din Medicină pentru concedii medicale ilegale. Vi se pare o măsură prea drastică?
Observator » Ştiri externe » Trump susține că e aproape de pace în Ucraina și îi cere lui Zelenski să cedeze teritorii. "Sunt pierdute"