Macron cere Europei să răspundă ferm presiunilor americane: "Nu ar trebui să ne plecăm capul"

Președintele Franței, Emmanuel Macron, avertizează că Europa trebuie să se aștepte la tot mai multe episoade de ostilitate din partea Statelor Unite și îndeamnă la acțiuni ferme. El consideră că așa-numitul "moment Groenlanda" ar trebui privit ca un semnal de alarmă, care să determine Uniunea Europeană să adopte reformele întârziate, necesare pentru a-și consolida influența pe scena globală, potrivit AFP și Reuters, informează News.ro.

Într-un interviu acordat mai multor ziare europene, liderul francez spune că Uniunea Europeană nu ar trebui să confunde acalmia din tensiunile cu Washingtonul cu o schimbare de atitudine de durată, în ciuda unei pauze în ameninţările SUA cu privire la Groenlanda, comerţ şi tehnologie.

Macron a îndemnat liderii UE să profite de summitul UE din această săptămână din Belgia pentru a da un nou impuls reformelor economice, cu scopul de a consolida competitivitatea blocului şi de a-i întări capacitatea de a face faţă Chinei şi Statelor Unite pe scena mondială.

"Când există un act clar de agresiune, cred că nu ar trebui să ne plecăm capul sau să încercăm să ajungem la o înţelegere", a declarat Macron pentru Le Monde, Financial Times şi alte ziare, în comentarii publicate marţi. "Am încercat această strategie timp de luni de zile. Nu funcţionează", arată liderul francez.

Macron afirmă că administraţia Trump este "deschis anti-europeană" şi că urmăreşte "dezmembrarea" UE. El spune că anticipează tensiuni suplimentare cu administraţia Trump, inclusiv în ceea ce priveşte reglementarea europeană a tehnologiei digitale.

"În lunile următoare, SUA ne vor ataca cu siguranţă în legătură cu reglementarea digitală", a adăugat Macron, avertizând asupra posibilităţii impunerii de tarife de import de către preşedintele american Donald Trump în cazul în care UE va utiliza Legea serviciilor digitale pentru a controla companiile de tehnologie.

Macron: Protecţie, nu protecţionism

Europa trebuie să fie mai rezistentă în faţa dublei provocări reprezentate de Statele Unite şi China, spune Macron.

"Avem tsunamiul chinezesc pe frontul comercial şi avem instabilitate de la minut la minut pe partea americană. Aceste două crize reprezintă un şoc profund - o ruptură pentru europeni", a continuat el.

Macron, al cărui al doilea mandat se încheie în primăvara anului 2027, şi-a reînnoit apelul către UE de a se angaja în împrumuturi comune pentru a ajuta blocul clor 27 de ţări să investească la scară largă şi să conteste hegemonia dolarului american.

UE a utilizat datoria comună în 2020 pentru a relansa economia europeană după pandemia de COVID-19, dar încercările Franţei de a face astfel de instrumente permanente s-au confruntat cu o rezistenţă puternică din partea Germaniei şi a altor state membre nordice mai austere.

Summitul de joi va include discuţii în jurul planurilor conduse de Franţa pentru o strategie "Made in Europe" care ar stabili condiţii minime pentru conţinutul european în produsele fabricate local. Abordarea a divizat ţările UE şi a alarmat producătorii de automobile.

"Pentru mine, strategia economică de a face din Europa noastră o putere constă în ceea ce eu numesc protecţie, care nu este protecţionism, ci mai degrabă preferinţă europeană", a spus Macron.

În interviu, preşedintele francez Emmanuel Macron şi-a invitat omologii europeni să investească în tranziţia ecologică, inteligenţa artificială şi cuantică, pentru a evita să fie depăşiţi.

"De nouă ani, pledez pentru o Europă mai suverană", spune Emmanuel Macron. El consideră că "ameninţările" comerciale şi "intimidările" Statelor Unite nu au "încetat" şi că cele 27 de state membre "vor fi spulberate" dacă nu vor institui o "preferinţă europeană" în sectoarele strategice, în faţa concurenţei americane şi chineze.

Convins de necesitatea de a impune puterea europeană, el pledează pentru "lansarea unei capacităţi comune de îndatorare pentru aceste cheltuieli viitoare, eurobonduri viitoare". El a susţinut astfel recurgerea la un nou împrumut comun al celor 27, care ar finanţa investiţii strategice şi ar permite Uniunii Europene să „atace hegemonia dolarului”.

"Astăzi, avem trei bătălii de dus, în domeniul securităţii şi apărării, în domeniul tehnologiilor de tranziţie ecologică şi în domeniul inteligenţei artificiale şi cuantice. În toate aceste domenii, investim mult mai puţin decât China şi Statele Unite. Dacă UE nu face nimic în următorii trei-cinci ani, va fi eliminată din aceste sectoare", a avertizat clar Emmanuel Macron, care recomandă recurgerea la "o investiţie comună".

El evaluează necesarul de investiţii publice şi private în UE la "aproximativ 1200 de miliarde de euro pe an", adăugând necesităţile în "tehnologiile verzi şi digitale" şi apărare şi securitate.

În ceea ce priveşte întrebarea dacă este nevoie de mai mult protecţionism în Europa, Emmanuel Macron răspunde că "trebuie să ne protejăm industria". "Chinezii o fac, americanii la fel. Europa este astăzi cea mai deschisă piaţă din lume. În faţa acestei situaţii, nu este vorba de a fi protecţionist, ci de a fi coerent, adică de a nu impune producătorilor noştri reguli care nu sunt impuse importatorilor non-europeni", subliniază el, referindu-se aici la decizia sa de a se opune acordului comercial dintre UE şi Mercosur, "un acord prost", în opinia sa. El precizează că anumite sectoare încep să fie protejate, "prin impunerea de taxe asupra vehiculelor electrice chinezeşti suprasubvenţionate", de exemplu, sau "prin introducerea de clauze de salvgardare pentru oţel".

