Protest cu zeci de mii de oameni în Londra. Nouă persoane, arestate după "violenţe inacceptabile"

Nouă persoane au fost arestate sâmbătă la Londra în timpul manifestaţiei convocată de activistul de extremă dreapta Tommy Robinson, a anunţat poliţia londoneză pe reţeaua X, subliniind că s-a confruntat cu "violenţe inacceptabile", transmite AFP, citată de Agerpres.

Forţele de ordine "au fost atacate cu lovituri de picior şi de pumn. Au fost aruncate sticle, rachete de semnalizare şi alte proiectile", a detaliat poliţia. "Până în prezent au fost efectuate nouă arestări".

Poliţia a indicat că 110.000 de oameni au participat la protest

Poliţia a indicat mai devreme că 110.000 de oameni s-au reunit în zona Whitehall din centrul capitalei britanice pentru manifestaţia "Unite the Kingdom" a lui Robinson. Tot potrivit poliţiei alte 5000 de persoane au participat la o contramanifestaţie denumită "Marş împotriva fascismului", în apropierea primei, dar separată printr-o aşa-zisă "zonă sterilă" delimitată de bariere, a consemnat dpa.

Robinson a făcut apel la participanţii la protestul său să nu poarte măşti, să nu bea alcool şi să nu fie violenţi.

