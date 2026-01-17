Mii de danezi au ieşit în stradă să-şi strige indignarea faţă de planul lui Donald Trump de a anexa Groenlanda. Oamenii au cerut socoteală delegaţiei americane care se afla în capitala ţării chiar în acel moment. Între timp, Trump anunţă impunerea de taxe vamale de 25% ţărilor europene care nu-i susţin planul.

"Groenlanda nu este de vânzare". Sub această deviză mii de oameni au ieşit în faţa primăriei din Copenhaga. Cu steagurile regiunii autonome în mâini, au făcut zid în faţa ameninţărilor lui Donald Trump. Protestul a avut loc în timp ce o delegaţie formată din 11 politicieni americani se afla în capitală. Donald Trump a anunţat că va impune taxe vamale de 25 la sută ţărilor europene care nu-i susţin planul.

Liderii europeni sunt pregătiţi să sprijine Groenlanda

"S-ar putea să impun tarife țărilor care nu sunt de acord cu situația din Groenlanda. Avem nevoie de acest teritoriu pentru securitatea națională", a declarat Donald Trump, preşedintele Statelor Unite. Proteste sunt programate şi în Nuuk, capitala Groenlandei. Localnicii se tem de noua viziune de politică externă a americanilor. "Considerăm că, pur și simplu, nu există un colonizator mai bun. Mesajul este formulat într-un mod care ne oferă o imagine clară: iată cum vede administrația Statelor Unite poporul din Groenlanda. Am respins această premisă, conform căreia oamenii pot fi cumpărați și vânduți", a declarat Sara Olsvig, preşedinte Inuit Circumpolar Council.

Articolul continuă după reclamă

Liderii europeni sunt pregătiţi să sprijine Groenlanda. Giorgia Meloni, premierul Italiei, a propus ca NATO să aibă o prezenţă în zona arctică, pentru a preveni tensiunile din regiune.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Faceţi economii la căldură în această perioadă de frig extrem? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰