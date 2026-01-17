Donald Trump anunţă noi tarife vamale pentru ţările europene care s-au opus controlului american în Groenlanda

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat un nou set de tarife vamale pentru o serie de țări care exportă bunuri către SUA, începând cu 1 februarie.

Trump spune că acestea vor rămâne în vigoare până "în momentul în care se va ajunge la un acord pentru achiziționarea completă și totală a Groenlandei" de către SUA.

Scriind pe Truth Social, Trump spune că țărilor precum Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Regatul Unit, Olanda și Finlanda li se va "aplica un tarif de 10%" pentru "toate" bunurile trimise către SUA.

Pe 1 iunie, acesta va fi majorat la 25%, scrie el pe Truth Social.

"Am subvenționat Danemarca și toate țările Uniunii Europene, precum și altele, timp de mulți ani, nepercepându-le tarife vamale sau alte forme de remunerare. Acum, după secole, este timpul ca Danemarca să dea înapoi - pacea mondială este în joc! China și Rusia vor Groenlanda, iar Danemarca nu poate face nimic în privința asta. În prezent, au două sănii trase de câini ca protecție, una adăugată recent. Doar Statele Unite ale Americii, sub PREȘEDINTELE DONALD J. TRUMP, pot juca în acest joc, și cu mare succes! Nimeni nu va atinge această bucată sacră de pământ, mai ales că securitatea națională a Statelor Unite și a lumii în general este în joc. Pe lângă toate celelalte, Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Regatul Unit, Olanda și Finlanda au călătorit în Groenlanda, în scopuri necunoscute. Aceasta este o situație foarte periculoasă pentru siguranța, securitatea și supraviețuirea planetei noastre. Aceste țări, care joacă acest joc foarte periculos, au pus în joc un nivel de risc care nu este solid sau sustenabil. Prin urmare, este imperativ ca, pentru a proteja pacea și securitatea globală, să se ia măsuri ferme astfel încât această situație potențial periculoasă să se încheie rapid și fără nicio îndoială. Începând cu 1 februarie 2026, tuturor țărilor menționate mai sus (Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Regatul Unit, Olanda și Finlanda) li se va percepe un tarif de 10% pentru toate bunurile trimise către Statele Unite ale Americii. La 1 iunie 2026, tariful va fi majorat la 25%. Acest tarif va fi scadent și plătibil până la încheierea unui acord pentru achiziționarea completă și totală a Groenlandei. Statele Unite încearcă să realizeze această tranzacție de peste 150 de ani. Mulți președinți au încercat, și pe bună dreptate, dar Danemarca a refuzat întotdeauna. Acum, datorită Domului de Aur și a sistemelor de arme moderne, atât ofensive, cât și defensive, nevoia de a DOBÂNDI este deosebit de importantă. Sute de miliarde de dolari sunt cheltuiți în prezent pe programe de securitate legate de „Domul”, inclusiv pentru posibila protecție a Canadei, iar acest sistem foarte strălucit, dar extrem de complex, poate funcționa la potențialul și eficiența sa maximă, din cauza unghiurilor, metrilor și limitelor, doar dacă acest Țar este inclus în el. Statele Unite ale Americii sunt imediat deschise negocierilor cu Danemarca și/sau oricare dintre aceste țări care au pus atât de multe în pericol, în ciuda a tot ceea ce am făcut pentru ele, inclusiv protecție maximă, de-a lungul atâtor decenii", a scris Donald Trump pe Truth Social.

Tarifele vamale sunt taxe pe bunurile importate și sunt de obicei plătite guvernului de către companiile care importă produse străine.

Ştire în curs de actualizare.

