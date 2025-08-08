Putin a discutat la telefon cu Xi Jinping, Modi și alți trei aliați despre SUA și războiul din Ucraina

Președintele rus Vladimir Putin a vorbit vineri la telefon cu omologul său chinez, Xi Jinping, potrivit presei de stat de la Beijing. Tot vineri, liderul de la Kremlin a discutat telefonic și cu premierul Indiei Narendra Modi, precum şi cu președintele Uzbekistanului, Șavkat Mirzioiev, respectiv cu președintele Kazahstanului, Kasîm-Jomart Tokaev. În ambele conversații, Putin și-a informat aliații în legătură cu situația din Ucraina și discuțiile avute cu reprezentanții SUA.

Vladimir Putin a avut vineri convorbiri telefonice cu liderii Chinei, Indiei, Uzbekistanului, Kazahstanului și Belarusului, în cadrul cărora a discutat despre relațiile cu Statele Unite și situația din Ucraina, potrivit presei ruse.

Xi Jinping și Putin au apreciat, în timpul apelului telefonic, nivelul ridicat al cooperării strategice dintre cele două state, potrivit televiziunii de stat chineze. "Cei doi lideri au subliniat înaltul nivel al încrederii politice și al cooperării strategice dintre China și Rusia și au convenit să promoveze împreună dezvoltarea în continuare a relațiilor bilaterale", a transmis sursa citată.

Ulterior, Kremlinul a anunţat că Putin a discutat şi cu premierul Indiei, Narendra Modi, despre concluziile convorbirii sale cu trimisul special al liderului american, Steven Witkoff. "Având în vedere parteneriatul strategic special și privilegiat dintre Rusia și India, Vladimir Putin a împărtășit principalele concluzii ale discuției cu trimisul special al președintelui SUA, Steven Witkoff, care a avut loc pe 6 august la Moscova", se arată în comunicat. "Exprimându-și recunoștința pentru aceste informații, premierul indian a reafirmat poziția consecventă a Indiei în favoarea unei soluții politico-diplomatice a situației din jurul Ucrainei". "Vladimir Putin și Narendra Modi au discutat, de asemenea, principalele puncte de pe agenda bilaterală, inclusiv cooperarea comercială, economică și investițională", mai precizează comunicatul.

Cu o zi înainte, Putin l-a primit la Kremlin pe Ajit Doval, consilierul premierului indian pe securitate națională. În timpul vizitei sale la Moscova, Doval s-a întâlnit și cu secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Serghei Șoigu, și cu consilierul prezidențial și șeful Consiliului Maritim al Rusiei, Nikolai Patrușev. Putin ar urma să viziteze India şi China în următoarea lună.

Anterior în aceeași zi, Vladimir Putin a discutat telefonic cu președintele Uzbekistanului, Șavkat Mirzioiev, și cu președintele Kazahstanului, Kasîm-Jomart Tokaev. În ambele conversații, liderul de la Kremlin i-a informat pe cei doi şefi de stat despre concluziile întâlnirii de la Kremlin cu Witkoff, în care s-a discutat războiul din Ucraina, relatează presa rusă.

RIA Novosti mai notează că Putin a vorbit vineri și cu președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, care a propus Minsk drept posibilă locație pentru o eventuală întâlnire între Vladimir Putin, Donald Trump și Volodimir Zelenski.

