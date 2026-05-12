Jumătate din NATO, la Bucureşti, pentru Summit-ul B9! În centrul discuţiilor este relaţia cu SUA şi ce pot face statele membre pentru propria securitate şi pentru NATO - aşa cum a cerut preşedintele american Donald Trump. Întâlnirea liderilor vine înainte cu două luni de summitul NATO din Turcia, într-un context în care Trump retrage soldaţii americani din Europa. La reuniune va participa şi preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski. Cu el vine şi Olena Zelenska.

Aproape jumătate dintre statele NATO se află la București pentru discuții foarte importante, într-un moment de securitate la fel de important. Vedem războiul de la graniță, ceea ce înseamnă flancul estic, pe de o parte, dar vedem și situația tensionată din Orientul Mijlociu. Aceasta va fi una dintre subtemele summitului dintre liderii Alianței Nord-Atlantice prezenți la București.

Summitul începe astăzi cu o discuție între președintele Nicușor Dan, secretarul general al NATO, Mark Rutte, și omologul său polonez, Karol Nawrocki. Sunt ultimele pregătiri înaintea discuțiilor care se concentrează pe relația cu America și, după cum a spus chiar astăzi președintele Nicușor Dan, pe ceea ce trebuie să facă mai bine statele membre de pe flancul estic pentru a-și asigura propria securitate. Reuniunea are loc înaintea summitului important al NATO de la Ankara, așadar se va încheia cu o declarație comună semnată de toate țările participante.

Prima-doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska, vine în România împreună cu președintele ucrainean, deoarece, potrivit surselor Observator, a legat o relație apropiată cu Mirabela Grădinaru, partenera președintelui României, la forumul din America prezidat de prima-doamnă a Statelor Unite, Melania Trump. Cele două vor avea un program separat.

Preşedintele Republicii Polone, Karol Nawrocki, a fost primit, marţi, la Palatul Cotroceni, de preşedintele Nicuşor Dan.

Cei doi şefi de stat vor avea convorbiri tete-a-tete, urmate de convorbiri oficiale, la finalul cărora vor susţine o conferinţă de presă. Marţi seara, şeful statului român va avea o cină de lucru cu preşedintele Nawrocki şi cu secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, Mark Rutte.

Principalele mesaje ale României

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, președintele Nicușor Dan va accentua importanța coerenței strategice pe întreg Flancul Estic și va sublinia necesitatea implementării angajamentelor de la Haga privind creșterea la 5% din PIB a cheltuielilor de apărare și consolidarea capacității industriei transatlantice de apărare. Va reitera sprijinul ferm pentru Ucraina, ca investiție în securitatea Aliată.

"Summitul va fi o bună oportunitate pentru România de a menține o atenție sporită asupra evoluțiilor regionale de securitate, inclusiv în cazul partenerilor expuși amenințării ruse, precum Republica Moldova. [...] Nu în ultimul rând, va fi evidențiată necesitatea intensificării contribuțiilor europene la partajarea responsabilităților cu SUA, prin asumarea unui rol crescut în securitatea europeană" se mai arată în comunicatul transmis.

Ce măsuri de securitate au fost aplicate

Au fost aplicate măsuri de securitate sporite, având în vedere prezența unor oficiali de rang înalt, de la președinți și șefi de guverne până la miniștri ai Apărării și secretarul general al NATO, Mark Rutte. Însă, în ceea ce privește traficul, oamenii nu trebuie să își facă prea mari probleme, pentru că acesta nu va fi restricționat, ci doar oprit temporar atunci când vor trece coloanele oficiale. Se pot crea, în schimb, ambuteiaje în acele momente, în zonele aglomerate.

