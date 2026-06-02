"Putin e un criminal de război şi un loser". Reacţia Ucrainei după atacul masiv al Rusiei cu drone şi rachete

"Vladimir Putin este un criminal de război şi un ratat", este reacţia șefului diplomației ucrainene Andrii Sîbiga, după atacul masiv din noaptea de luni spre marţi, în care au murit cel puţin 11 ucraineni, potrivit Ukrainska Pravda.

Loviturile nocturne ruse împotriva Ucrainei demonstrează că președintele rus Vladimir Putin ''nu are altă carte de jucat decât teroarea'', a declarat marți ministrul de externe ucrainean Andrii Sîbiga, după un nou atac masiv care a vizat Kievul şi mai multe regiuni.

''Putin este un criminal de război și un ratat care nu are decât teroarea ca singură carte. Moscova este pe cale să piardă pe câmpul de luptă. Niciun număr de rachete nu va putea schimba asta'', a declarat șeful diplomației ucrainene într-un comunicat publicat pe social media.

Rusia a anunțat marți că a efectuat în cursul nopții o ''lovitură masivă'' contra unor obiective din complexul militaro-industrial ucrainean cu ''arme de înaltă precizie'', inclusiv cu rachete hipersonice. Potrivit autorităților ucrainene, atacul rus s-a soldat cu cel puţin nouă morți, dintre care patru în Kiev, și aproape 100 de răniți.

Atacul, efectuat ''ca răspuns la acte teroriste ale regimului de la Kiev'', a vizat ținte din Kiev, Zaporojie (sud), Harkov (est) și Dnipro (centru-est), a precizat marți Ministerul Apărării rus într-un comunicat.

Au fost țintite, de asemenea, obiective din infrastructura energetică și de transport legate de armata ucraineană, în alte regiuni ale Ucrainei, potrivit sursei citate.

