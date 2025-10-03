Vladimir Putin a avertizat joi la Forumul Economic de la Valdai că eliminarea petrolului rusesc de pe piața mondială ar duce imediat la o creștere a prețului de peste 100 de dolari pe baril. Preşedintlee rus a criticat propunerea lui Emmanuel Macron privind confiscarea petrolierelor cu țiței rusesc, susținând că ar încălca dreptul internațional și ar avea consecințe grave. Liderul de la Kremlin a subliniat că Rusia rămâne unul dintre principalii furnizori mondiali și că excluderea sa ar destabiliza economia globală, inclusiv cea europeană.

"Adversarii noștri, să îi numim delicat astfel, cer mereu respectarea dreptului internațional. Noi, la rândul nostru, le cerem să respecte dreptul internațional. Nu există nimic în dreptul internațional care să spună că cineva poate jefui, pirata și confisca navele altora fără niciun temei. Și acest lucru ar putea avea consecințe grave", a afirmat Putin, adăugând că, dacă "lumea multipolară va lupta pentru interesele tuturor și va găsi instrumente pentru a ajunge la înțelegeri", atunci "nu se va ajunge aici."

Totodată, el a spus că "oricare ar fi situația, sunt convins că sectorul energetic mondial va funcționa și funcționează stabil." "Pentru că economia globală este în creștere, cererea pentru resurse energetice primare, fie că e vorba de uraniu, petrol, gaz sau cărbune, va crește, ceea ce înseamnă că (...) piețele internaționale vor consuma aceste resurse energetice într-un fel sau altul", a spus Putin.

El a reamintit că cel mai mare producător mondial de petrol sunt Statele Unite, urmate de Arabia Saudită și Rusia pe locul al treilea. "Dar este imposibil să ne imaginăm că pierderea volumelor de petrol rusesc va păstra o situație normală în energie și economie la nivel global. Așa ceva nu se va întâmpla, pentru că, chiar și într-un coșmar, dacă ne imaginăm că e posibil să scoţi din ecuaţie producătorii și comercianții ruși - care furnizează o parte substanțială din oferta de pe piața mondială - prețurile vor exploda imediat, totul va sări instant peste 100 de dolari pe baril", a declarat Putin, întrebând dacă acest lucru este în interesul "economiilor are oricum o duc greu, inclusiv ţările europene".

Anas Alhajji, economist și analist specializat în piețele globale de energie, în special în petrol și gaze, susține că Putin greșește: scoaterea petrolului rusesc de pe piața globală va provoca o explozie a prețului, care va ajunge la peste 130 de dolari pe baril. În ciuda discuțiilor, scrie el pe platforma X, nimeni din Occident nu vrea, în realitate, nici măcar să reducă aprovizionarea cu petrol rusesc. "Administrația Trump folosește importurile de petrol rusesc din India, Turcia și alte țări ca un instrument pentru a atinge alte obiective", afirmă Alhajji.

