Putin i-a propus lui Trump ca Zelenski să vină la Moscova pentru negocieri. Reacţia liderului de la Kiev

Președintele rus Vladimir Putin a propus, într-o discuție telefonică cu președintele american Donald Trump luni seară, să organizeze la Moscova o întâlnire bilaterală cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a refuzat imediat să vină în capitala rusă, afirmă două surse citate marți de AFP.

"Putin a menționat Moscova" în acest apel de luni, dar președintele ucrainean, care se afla în acel moment la Casa Albă împreună cu un grup de lideri europeni, "a răspuns "nu"", potrivit uneia dintre surse.

Președintele american a întrerupt reuniunea pe care o avea la Casa Albă cu Zelenski și cu grupul de lideri europeni pentru a-i telefona lui Putin. După summitul avut cu acesta vineri în Alaska, încheiat potrivit celor doi cu unele progrese către soluționarea negociată a războiului ruso-ucrainean, deși nu au existat rezultate concrete, intenția președintelui american era ca după discuția ce a urmat cu Zelenski luni la Washington să se desfășoare un summit trilateral Trump-Putin-Zelenski.

Totuși, după convorbirea telefonică cu Putin, liderul de la Casa Albă a anunțat că se lucrează la organizarea mai întâi a unei întâlniri bilaterale Putin-Zelenski și abia după aceasta ar urma să se desfășoare și trilaterala dorită.

Consilierul prezidențial rus Iuri Ușakov a afirmat că Putin și Trump au discutat în convorbirea lor de luni seară posibilitatea "creșterii nivelului de reprezentare a părților ucraineană și rusă" în negocierile bilaterale, fără a menționa o viitoare întâlnire între Putin și Zelenski, în timp ce ministrul rus de externe Serghei Lavrov a spus că o astfel de întâlnire trebuie să fie "pregătită minuțios".

În ciuda notei optimiste în care s-au încheiat summitul Trump-Putin vineri în Alaska și apoi luni la Casa Albă întâlnirile lui Trump cu Zelenski și cu grupul de lideri europeni veniți acolo să-l susțină pe acesta din urmă, divergențele rămân numeroase și dificil de soluționat.

De pildă, Zelenski respinge orice cedare de teritorii către Rusia, care de partea sa respinge orice desfășurare de trupe din țările NATO ca garanție de securitate pentru Ucraina, în timp ce aliații europeni ai acesteia din urmă o asigură în continuare de tot sprijinul dacă va continua războiul.

