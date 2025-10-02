Putin, prima reacție după summit-ul liderilor UE: "Imposibil de crezut" că Rusia va ataca țări NATO
Președintele rus Vladimir Putin a respins scenariile privind un atac asupra țărilor NATO, spunând că ar contraveni intereselor de securitate ale Moscovei. Totuși, liderul de la Kremlin a avertizat că Rusia va da un "răspuns convingător" la militarizarea Europei.
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a avut o primă reacție după summit-ul liderilor UE din Danemarca. "Imposibil de crezut" că Rusia va ataca țări NATO, contravine intereselor rusești, a declarat Putin.
Declarațiile au fost făcute joi, în cadrul unui forum care se desfășoară la Soci. Vladimir Putin a acuzat țările europene că "stârnesc isterie", încercând să "recreeze inamicul binecunoscut pe care l-au inventat acum sute de ani: Rusia", potrivit Sky News, citat de MEDIAFAX.
Putin: Războiul din Europa este o prostie
El a negat informațiile potrivit cărora războiul din Europa este aproape, numindu-le "prostii" care sunt "imposibil de crezut". Ar contraveni intereselor de securitate ale Rusiei, a spus Putin.
Totuși, Rusia va avea un "răspuns convingător" la "militarizarea" Europei, a avertizat liderul rus.
"Trebuie să luăm acest lucru în considerare pentru a ne susține apărarea și securitatea", a transmis Putin.
Liderii UE au decis să facă pregătiri de apărare ca urmare a provocărilor făcute de ruși.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰