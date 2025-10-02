Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Putin, prima reacție după summit-ul liderilor UE: "Imposibil de crezut" că Rusia va ataca țări NATO

Președintele rus Vladimir Putin a respins scenariile privind un atac asupra țărilor NATO, spunând că ar contraveni intereselor de securitate ale Moscovei. Totuși, liderul de la Kremlin a avertizat că Rusia va da un "răspuns convingător" la militarizarea Europei.

de Redactia Observator

la 02.10.2025 , 20:32
Putin, prima reacție după summit-ul liderilor UE: "Imposibil de crezut" că Rusia va ataca țări NATO 30 septembrie 2025, Moscova, Rusia: Președintele Rusiei, VLADIMIR PUTIN, se adresează cetățenilor ruși de Ziua Reunificării Republicii Populare Donețk, Republicii Populare Lugansk și a regiunilor Zaporojie și Herson cu Rusia. - Profimedia

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a avut o primă reacție după summit-ul liderilor UE din Danemarca. "Imposibil de crezut" că Rusia va ataca țări NATO, contravine intereselor rusești, a declarat Putin.

Declarațiile au fost făcute joi, în cadrul unui forum care se desfășoară la Soci. Vladimir Putin a acuzat țările europene că "stârnesc isterie", încercând să "recreeze inamicul binecunoscut pe care l-au inventat acum sute de ani: Rusia", potrivit Sky News, citat de MEDIAFAX.

Putin: Războiul din Europa este o prostie

Articolul continuă după reclamă

El a negat informațiile potrivit cărora războiul din Europa este aproape, numindu-le "prostii" care sunt "imposibil de crezut". Ar contraveni intereselor de securitate ale Rusiei, a spus Putin.

Totuși, Rusia va avea un "răspuns convingător" la "militarizarea" Europei, a avertizat liderul rus.

"Trebuie să luăm acest lucru în considerare pentru a ne susține apărarea și securitatea", a transmis Putin.

Liderii UE au decis să facă pregătiri de apărare ca urmare a provocărilor făcute de ruși.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

vladimir putin rusia nato
Înapoi la Homepage
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile”
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile”
Theo și Cesima revin la Power Couple România! Cei doi vor testa toate probele și vor aduce conținut exclusiv în mediul online
Theo și Cesima revin la Power Couple România! Cei doi vor testa toate probele și vor aduce conținut exclusiv în mediul online
Vanessa, susținere majoră pentru fotbalistul Denis Drăguș. Ce face blondina
Vanessa, susținere majoră pentru fotbalistul Denis Drăguș. Ce face blondina
Surse: ANAF i-a luat casa lu Iohannis de la Sibiu. Inspectorii au forțat ușa, după ce fostul președinte nu a vrut să le dea cheia
Surse: ANAF i-a luat casa lu Iohannis de la Sibiu. Inspectorii au forțat ușa, după ce fostul președinte nu a vrut să le dea cheia
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi avea curajul să vă daţi demisia fără să aveţi un plan?
Observator » Ştiri externe » Putin, prima reacție după summit-ul liderilor UE: "Imposibil de crezut" că Rusia va ataca țări NATO