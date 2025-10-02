Putin, prima reacție după summit-ul liderilor UE: "Imposibil de crezut" că Rusia va ataca țări NATO

Președintele rus Vladimir Putin a respins scenariile privind un atac asupra țărilor NATO, spunând că ar contraveni intereselor de securitate ale Moscovei. Totuși, liderul de la Kremlin a avertizat că Rusia va da un " răspuns convingător " la militarizarea Europei.

30 septembrie 2025, Moscova, Rusia: Președintele Rusiei, VLADIMIR PUTIN, se adresează cetățenilor ruși de Ziua Reunificării Republicii Populare Donețk, Republicii Populare Lugansk și a regiunilor Zaporojie și Herson cu Rusia. - Profimedia

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a avut o primă reacție după summit-ul liderilor UE din Danemarca. "Imposibil de crezut" că Rusia va ataca țări NATO, contravine intereselor rusești, a declarat Putin.

Declarațiile au fost făcute joi, în cadrul unui forum care se desfășoară la Soci. Vladimir Putin a acuzat țările europene că "stârnesc isterie", încercând să "recreeze inamicul binecunoscut pe care l-au inventat acum sute de ani: Rusia", potrivit Sky News, citat de MEDIAFAX.

Putin: Războiul din Europa este o prostie

El a negat informațiile potrivit cărora războiul din Europa este aproape, numindu-le "prostii" care sunt "imposibil de crezut". Ar contraveni intereselor de securitate ale Rusiei, a spus Putin.

Totuși, Rusia va avea un "răspuns convingător" la "militarizarea" Europei, a avertizat liderul rus.

"Trebuie să luăm acest lucru în considerare pentru a ne susține apărarea și securitatea", a transmis Putin.

Liderii UE au decis să facă pregătiri de apărare ca urmare a provocărilor făcute de ruși.

