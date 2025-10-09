Liderul rus Vladimir Putin a declarat joi că apărarea aeriană a Rusiei este responsabilă pentru doborârea unui avion de linie azer, în decembrie anul trecut, tragedie în care au murit 38 de persoane, recunoscând pentru prima dată că Moscova poartă vina pentru acest accident, relatează AP, citată de news.ro.

Putin a făcut această declaraţie cu ocazia unei întâlniri cu preşedintele Azerbaidjanului, Ilham Aliev, în capitala Tadjikistanului, Duşanbe, unde ambii participă la un summit al fostelor state sovietice.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că accidentul aviatic al aeronavei Embraer 190 a companiei Azerbaijan Airlines, care a avut loc în decembrie 2024, a fost cauzat de drone ucrainene, care au provocat activarea sistemelor rusești de apărare aeriană. Două rachete rusești nu au lovit direct avionul, ci au explodat la circa zece metri de acesta, ceea ce a dus la prăbușire și moartea a 38 de persoane, a recunoscut Putin.

Potrivit lui Putin, fragmentele rachetelor, nu focoasele propriu-zise, ar fi provocat deteriorarea aeronavei. Pilotul ar fi raportat controlorilor ruși o coliziune cu o posibilă formațiune de păsări, iar informațiile sunt confirmate de înregistrările "cutiilor negre".

Accidentul a avut loc pe 25 decembrie 2024, în apropiere de aeroportul Aktau din Kazahstan. Avionul zbura de la Baku spre Groznîi, iar la bord se aflau 62 de pasageri și 5 membri ai echipajului. Putin a promis compensații și o evaluare juridică completă a incidentului. De cealaltă parte, președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, a cerut recunoașterea responsabilității Rusiei și a sugerat că tragedia putea fi evitată dacă spațiul aerian de deasupra Ceceniei ar fi fost închis la timp.

Un raport preliminar al Ministerului Transporturilor din Kazahstan a indicat că avionul a suferit avarii multiple în aer și a pierdut sistemele de control înainte de a se prăbuși la 3 km de Aktau. Putin a dat asigurări că Rusia va "face tot ce este necesar" pentru a plăti despăgubiri pentru tragedie.

