Putin: Rusia ar putea anunța în curând o nouă armă. Testele decurg cu succes

Vladimir Putin a anunțat vineri în urma vizitei sale de stat în Tadjikistan că Rusia va dezvălui în curând un nou tip de armă, aflat în faza de testare, cu rezultate "foarte bune". Preşedintele rus susține că ţara sa deține cele mai avansate tehnologii nucleare pentru descurajare.

Președintele Vladimir Putin a declarat vineri că Rusia dezvoltă noi arme strategice și că nu ar fi o problemă majoră pentru Moscova dacă Statele Unite ar refuza să prelungească tratatul de dezarmare nucleară START. Totuși, el a adăugat că ar fi "păcat" dacă nu ar mai rămâne nimic din cadrul de control al armamentului dintre SUA şi Rusia, care dețin cele mai mari arsenale nucleare din lume.

Putin a transmis la conferinţa de presă în Tadjikistan că Rusia ar putea anunţa în curând un nou tip de armă pentru care testele merg cu succes. "Cred că vom putea anunța în scurt timp noua armă pe care am promis‑o. Testele noastre continuă și merg bine", a declarat Putin, potrivit TASS. El a mai adăugat că armele nucleare rusești sunt cele mai avansate şi că Rusia continuă să dezvolte și să testeze arme nucleare de nouă generație.

Nu este clar la ce armă strategică s-a referit liderul rus, dar a precizat că ea "a mai fost anunțată" în trecut. Răspunsul său a venit în contextul unei întrebări legate de un posibil refuz, din partea SUA, de a prelungi Tratatul START.

Acesta este singurul acord de dezarmare aflat încă în vigoare între SUA și Rusia. A fost semnat pe 8 aprilie 2010 la Praga și a intrat în vigoare în februarie 2011. A fost suspendat temporar de Rusia în 2023 și urmează să expire în 2026. Adjunctul ministrului rus de Externe, Serghei Riabkov, a declarat pe 8 octombrie că Rusia nu a primit reacții oficiale din partea SUA privind propunerea de prelungire a Tratatului și că în prezent nu au loc discuții.

Recent, preşedintele Putin a propus SUA prelungirea acordului New START cu încă un an pentru a da o şansă dialogului, dar a avertizat că, dacă Washingtonul nu va răspunde, Rusia nu va insista şi va considera acordul expirat. Într-o primă reacţie, liderul de la Casa Albă, Donald Trump, a declarat că propunerea Rusiei privind prelungirea voluntară cu un an a Tratatului de dezarmare nucleară New START i se pare o idee bună, potrivit AFP. Tratatul limitează fiecare parte la 1.550 de ogive strategice ofensive desfăşurate, la 800 numărul de lansatoare şi bombardiere grele şi prevede un mecanism de verificări, întrerupte însă în ultimii ani.

