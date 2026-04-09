Putin sfidează UK: Cum au trecut petroliere sancționate prin Canalul Mânecii fără ca Londra să le aresteze

Vladimir Putin a trimis o navă de război pentru a escorta petroliere sancţionate prin Canalul Mânecii, într-un gest interpretat drept o provocare directă la adresa Londrei. Mişcarea vine după ce premierul britanic a ameninţat că va confisca navele din "flota fantomă" a Rusiei.

Putin trimite fregata Admiral Grigorovich să escorteze un petrolier sancţionat prin apele britanice - Profimedia

Rusia a trimis fregata "Admiral Grigorovich", parte a flotei Mării Negre, pentru a însoţi două petroliere sancţionate care traversau Canalul Mânecii. Navele au fost urmărite de un vas britanic, în timp ce flotila rusă a trecut pe lângă coasta de sud a Angliei, potrivit The Telegraph.

Petrolierele Universal şi Enigma, aflate sub sancţiuni, navigau spre vest, în direcţia Plymouth. Potrivit informaţiilor, Universal plecase din portul rus Vîsoţk şi transporta petrol destinat finanţării războiului din Ucraina. Nava este interzisă în apele britanice din septembrie, fiind acuzată că încearcă să "destabilizeze Ucraina sau să submineze ori să ameninţe" Kievul.

În acelaşi timp, Enigma, sub pavilion Camerun, se îndrepta spre Turcia, după ce plecase din Primorsk, în apropiere de Sankt Petersburg.

Flota "fantomă" continuă să opereze nestingherită

În ciuda ameninţărilor lansate de premierul britanic Keir Starmer, Marea Britanie nu a confiscat până acum nicio navă rusă. Zeci de petroliere sancţionate au traversat Canalul Mânecii în ultimele luni.

Experţii estimează că flota "fantomă" a Rusiei, formată din aproximativ 700 de nave, transportă circa 40% din exporturile de petrol ale Moscovei. Dintre acestea, peste 500 sunt sancţionate de Londra.

Mai mult, alte două petroliere sancţionate, Desert Kite şi Kousai, au fost identificate navigând în sens opus prin Canal.

Critici dure la adresa Londrei

Andrew Fox, fost maior în Regimentul de Paraşutişti, susţine că Rusia încearcă să umilească Marea Britanie.

"Ruşii sunt disperaţi să menţină fluxul de petrol şi să continue războiul din Ucraina. În acest moment, îl pun pe Starmer în dificultate", a declarat acesta.

"Dacă suntem cu adevărat serioşi în sprijinul pentru Ucraina, trebuie să intervenim asupra acestor nave. Asta ar transmite un mesaj... L-ar pune într-o situaţie stânjenitoare pe Putin. În acest moment, nu transmitem acel mesaj."

Planurile Londrei, blocate în practică

Deşi autorităţile britanice au acordat forţelor speciale dreptul de a captura navele suspecte, implementarea măsurilor este dificilă. Experţii spun că interceptarea fiecărei nave ar necesita resurse militare şi logistice considerabile.

Navele ar trebui ulterior ancorate în porturi britanice, iar capacitatea acestora este limitată, în special pentru petroliere de mari dimensiuni.

În plus, multe nave circulă sub pavilionul altor state, precum Camerun sau Sierra Leone, pentru a evita sancţiunile.

Ameninţări directe din partea Moscovei

Rusia a avertizat că orice tentativă de confiscare a navelor va fi urmată de represalii. Ambasadorul rus la Londra, Andrei Kelin, a transmis:

"Această decizie nu va rămâne fără răspuns."

"Se lucrează la măsuri adecvate. Lăsaţi ca acest lucru să fie o surpriză pentru britanici."

Diplomatul a cerut autorităţilor britanice să "reflecteze cu atenţie" asupra consecinţelor, inclusiv juridice.

Premierul Keir Starmer este deja criticat pentru starea forţelor armate britanice şi pentru ritmul lent al investiţiilor în apărare. Planul de finanţare militară întârzie, iar industria de profil aşteaptă clarificări privind alocările bugetare.

În acest context, gestul Rusiei de a escorta nave sancţionate prin Canalul Mânecii este văzut ca o demonstraţie de forţă şi o provocare directă la adresa Londrei.

Denisa Gheorghe

