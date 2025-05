Putin și-a arătat pentru prima dată apartamentul de la Kremlin: "Aici am dormit în ultimii trei ani". VIDEO

Imaginile fac parte dintr-un documentar intitulat "Rusia. Kremlinul. Putin. 25 de ani", ceare marchează 25 de ani de când Putin se află la conducerea Rusiei şi care va fi difuzat de televiziunea de stat pe 4 mai.

"Da, acesta este apartamentul", spune Putin în imagini, deschizând ușa și invitându-l pe Zarubin să intre. "După cum vedeți, nu este departe", adaugă el.

Secvența surprinde o cameră decorată în tonuri de auriu deschis. Un portret al țarului Alexandru al III-lea stă sprijinit de o oglindă înaltă, iar într-un colț se află un pian alb. În centrul încăperii sunt așezate canapele și o masă joasă.

Împăratul Alexandru al III-lea a rămas cunoscut în istorie pentru domnia sa autoritară, politica de rusificare și izolaționismul moderat. Putin îl admiră pe Alexandru al III-lea pentru stilul său autoritar de conducere și pentru promovarea valorilor naționale tradiționale.

Pe 30 aprilie, Zarubin a publicat un alt fragment în care Vladimir Putin le prezintă jurnaliștilor o bibliotecă, două dormitoare și o "capelă".

"Așadar, petreceți des nopțile aici?", l-a întrebat Zarubin. "În mare parte, da, în ultimii trei ani", a răspuns Putin. Remarcând pianul alb, reporterul l-a întrebat dac are ocazia să cânte. "Foarte rar", a replicat președintele rus, deşi nu ştie să cânte la pian foarte bine.

Putin a dezvăluit, de asemenea, că în acest apartament l-a întâlnit, în 2023, pe președintele chinez Xi Jinping. "Am avut un prânz de lucru, apoi, din prietenie, l-am invitat într-o altă cameră - apartamentul meu de aici, unde petrec mult timp în ultima vreme. Lucrez aici și rămân deseori peste noapte. Am stat lângă șemineu, am băut ceai și am discutat liniștit despre toate."

