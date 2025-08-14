pravda.com

Kremlinul a publicat imagini de la începutul întâlnirii, în care apar pe ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, fostul ministru rus al Apărării, Serghei Şoigu, actualul ministru rus al Apărării, Andrei Belousov, ministrul de finanţe, Anton Siluanov, şeful Statului Major General, Valeri Gherasimov, şi alţi înalţi oficiali.

Înainte de întâlnire, Putin a declarat că va oferi informaţii despre cum decurge procesul de negocieri privind "criza ucraineană".

"SUA ia măsuri foarte energice şi sincere pentru a opri luptele şi a ajunge la acorduri interesante pentru toate părţile implicate în conflict", a spus Vladimir Putin.

Kiev: Putin pregătește "materiale istorice” pentru a demonstra că Ucraina este un "stat artificial”

Potrivit Centrului pentru Combaterea Dezinformării din Ucraina, materiale în cauză sunt hărţi geografice care, în mintea lui Putin, ar trebui să-i dovedească lui Trump că Ucraina este un presupus stat artificial format din teritoriile altor ţări. Acest lucru ar trebui să justifice agresiunea militară a Kremlinului împotriva Ucrainei şi pretenţiile Rusiei asupra teritoriilor ucrainene, mai relatează presa ucraineană.

Întâlnirea dintre președintele american Donald Trump şi preşedintele rus Vladimir Putin este programată pentru 15 august, 22:30, ora României, iar alţi 5 reprezentanţi ai Rusiei vor zbura în Statele Unite împreună cu liderul de la Kremlin, a declarat consilierul lui Putin, Iuri Uşakov.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă mai permiteţi să plecaţi şi în minivacanţa de Sfânta Maria? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰