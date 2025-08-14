Video Putin şi-a reunit toți şefii pentru a discuta despre summitul cu Trump. Cu ce "dovezi" se duce în Alaska
Preşedintele rus Vladimir Putin şi-a reunit "conducerea de top" pentru o întâlnire privind progresul negocierilor înainte de întâlnirea sa cu preşedintele american Donald Trump, care va avea loc vineri în Alaska. Kievul a atras atenţia că Putin va aduce "materiale istorice" despre Ucraina la întâlnirea cu Trump.
Purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, a relatat că preşedintele rus a avut o întâlnire la cel mai înalt nivel cu membri ai conducerii de top a Rusiei, precum şi cu reprezentanţi ai guvernului şi ai administraţiei prezidenţiale, relatează siteul ucrainean Ukrainska Pravda.
Putin și-a reunit toți șefii pentru a discuta despre negocierile de pace
Kremlinul a publicat imagini de la începutul întâlnirii, în care apar pe ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, fostul ministru rus al Apărării, Serghei Şoigu, actualul ministru rus al Apărării, Andrei Belousov, ministrul de finanţe, Anton Siluanov, şeful Statului Major General, Valeri Gherasimov, şi alţi înalţi oficiali.
Înainte de întâlnire, Putin a declarat că va oferi informaţii despre cum decurge procesul de negocieri privind "criza ucraineană".
"SUA ia măsuri foarte energice şi sincere pentru a opri luptele şi a ajunge la acorduri interesante pentru toate părţile implicate în conflict", a spus Vladimir Putin.
Kiev: Putin pregătește "materiale istorice” pentru a demonstra că Ucraina este un "stat artificial”
Potrivit Centrului pentru Combaterea Dezinformării din Ucraina, materiale în cauză sunt hărţi geografice care, în mintea lui Putin, ar trebui să-i dovedească lui Trump că Ucraina este un presupus stat artificial format din teritoriile altor ţări. Acest lucru ar trebui să justifice agresiunea militară a Kremlinului împotriva Ucrainei şi pretenţiile Rusiei asupra teritoriilor ucrainene, mai relatează presa ucraineană.
Întâlnirea dintre președintele american Donald Trump şi preşedintele rus Vladimir Putin este programată pentru 15 august, 22:30, ora României, iar alţi 5 reprezentanţi ai Rusiei vor zbura în Statele Unite împreună cu liderul de la Kremlin, a declarat consilierul lui Putin, Iuri Uşakov.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰