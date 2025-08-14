Summitul crucial Trump-Putin. Discuțiile față în față între cei doi lideri încep vineri, la ora 22:30

Întâlnirea Trump-Putin. Discuțiile în format față în față dintre președintele SUA și cel al Rusiei, desfășurate în Alaska, vor începe vineri, 15 august, la ora locală 11:30 (ora României 22:30). Cei doi lideri vor fi însoțiți de translatori, apoi vor începe negocieri într-un format extins, cu participarea membrilor delegațiilor.

Negocierile dintre președinții Rusiei și Statelor Unite, Vladimir Putin și Donald Trump, în Alaska, vor începe pe 15 august, la ora locală 11:30, ora României 22:30, în formatul față în față, cu participarea traducătorilor, a anunțat consilierul liderului rus, Iuri Ușakov. Potrivit acestuia, discuțiile vor continua ulterior într-un format extins, cu participarea membrilor delegațiilor.

"În ceea ce privește agenda summitului, este evident pentru toată lumea că tema centrală va fi soluționarea crizei ucrainene, ținând cont de discuția care a avut loc la Kremlin pe 6 august, cu trimisul special al președintelui SUA, Steve Witkoff", a declarat Iuri Ușakov, pentru presa rusă.

Din delegația rusă fac parte miniștrii de externe, finanțe și apărare, Serghei Lavrov, Anton Siluanov și Andrei Belousov, directorul Fondului Rus de Investiții și emisarul special al președintelui rus, Kirill Dmitriev, precum și Iuri Ușakov. Componența delegației americane nu este încă cunoscută.



Potrivit lui Ușakov, durata negocierilor nu a fost stabilită deocamdată și va depinde de cei doi președinți. Putin și Trump vor discuta şi despre cooperarea bilaterală în domeniul economic și de securitate globală. La începutul întâlnirii, Trump şi Putin vor "spune câteva cuvinte", iar la finalul discuțiilor vor susține o conferință de presă comună.

