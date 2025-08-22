Dronele care vor trece ilegal frontiera Republicii Moldova vor putea fi distruse, neutralizate sau zborul acestora va fi luat sub control de către forţele aeriene. Prevederile sunt incluse în noua Legea privind securitatea spaţiului aerian naţional. Aceasta va intra în vigoare la 1 septembrie, informează Agerpres , care citează Moldpres.

R. Moldova își consolidează apărarea aeriană. Dronele care îi survolează spaţiu aerian vor putea fi doborâte - Shutterstock

În cazul dronelor, care survolează ilegal spațiul aerian al țării și este imposibilă interceptarea acestora, Poliția de Frontieră va avea dreptul să le imobilizeze sau să le distrugă, prin dezactivarea funcțiilor de comandă, de control sau de comunicații.

De asemenea, în cazul în care vor exista informații verificate și confirmate referitoare la utilizarea neautorizată a spațiului aerian național de către o aeronavă civilă sau de stat cu pilot la bord, Ministerul Apărării va asigura protecția spațiului aerian, iar autoritățile vor colabora în vederea acordării sprijinului pentru asigurarea securității spațiului aerian național.

Totodată, documentul elaborat de Ministerul Apărării reglementează raporturile juridice, organizaționale și administrative, apărute în procesul de asigurare a securității spațiului aerian național, modul de acțiune în diverse situații aeriene și competențele specifice privind aprobarea executării măsurilor de securitate aeriană.

Necesitatea proiectului de lege a fost generată de situația de securitate la nivel regional și național, precum și de lacunele existente în legislația din domeniu

