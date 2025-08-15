Rapperul Sean Kingston, condamnat la 3 ani și jumătate de închisoare pentru fraudă

Rapperul Sean Kingston, al cărui nume real este Kisean Paul Anderson, a fost condamnat vineri la trei ani și jumătate de închisoare pentru implicarea într-o schemă de fraudă de un milion de dolari în sudul statului Florida, relatează Associated Press, citat de Mediafax .

Kingston și mama sa, Janice Eleanor Turner, au fost găsiți vinovați în martie de către un juriu federal de conspirație pentru fraudă electronică și patru capete de acuzare pentru fraudă electronică. Turner a fost condamnată luna trecută la cinci ani de închisoare.

Înainte de pronunțarea sentinței, Kingston și-a cerut scuze judecătorului David Leibowitz și a declarat că a învățat din greșelile sale. Avocatul său a solicitat ca acesta să se predea ulterior din motive de sănătate, însă judecătorul a ordonat luarea sa imediată în custodie. Rapperul, în vârstă de 35 de ani, a fost încătușat și condus din sala de judecată după ce și-a dat jos sacoul.

Cei doi au fost arestați în mai 2024, după ce o echipă SWAT a descins la vila închiriată de Kingston în suburbia Fort Lauderdale. Turner a fost reținută în timpul raidului, iar Kingston a fost arestat la Fort Irwin, o bază militară din deșertul Mojave, California, unde se afla într-un turneu.

Potrivit documentelor judiciare, între aprilie 2023 și martie 2024, Kingston folosea rețelele sociale pentru a încheia tranzacții privind produse de lux, inclusiv un Escalade blindat, ceasuri scumpe și un televizor LED de 5,9 metri. După negocierea vânzărilor, promitea expunerea produselor pe conturile sale de social media, însă, la plata efectivă, el sau mama sa transmiteau clienților chitanțe false.

Victimele, care nu au fost plătite sau și-au primit banii doar după acțiuni în instanță sau intervenția autorităților, au fost păcălite prin această metodă.

Sean Kingston a devenit celebru la vârsta de 17 ani, odată cu hitul „Beautiful Girls” din 2007, urmat de „Take You There” (2007) și „Fire Burning” (2009). Născut în Florida și crescut în Jamaica, artistul a combinat stilul pop cu influențe reggae în cariera sa muzicală.

