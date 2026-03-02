Ciprul vrea ca bazele de pe teritoriul său să fie utilizate doar în scopuri umanitare, după atacurile Iranului

Ciprul, deţinătoarea preşedinţiei Consiliului UE, vrea asigurări că bazele britanice situate pe teritoriul său vor fi utilizate doar în scopuri umanitare, după ce una dintre ele a fost vizată de drone , au consemnat AFP şi EFE.

Ciprul vrea ca bazele de pe teritoriul să fie utilizate doar în scopuri umanitare, în urma atacurilor iraniene - Profimedia

Purtătorul de cuvânt al guvernului cipriot, Konstantinos Letymbiotis, a declarat presei că Nicosia va solicita garanţii explicite că respectivele baze "nu vor fi utilizate în niciun alt scop decât cel umanitar".

Guvernul cipriot a confirmat că o dronă iraniană Shahed a lovit baza militară britanică de la Akrotiri, situată în sud-vestul insulei, la scurt timp după miezul nopţii, provocând pagube materiale minore.

A fost primul atac asupra bazei Forţelor Aeriene Regale Britanice (RAF) din Akrotiri din 1986, când facilitatea a fost atinsă de tiruri de rachete provenite de la avioane de vânătoare libiene.

Ameninţarea a continuat luni, când un purtător de cuvânt al guvernului a postat pe X că au fost interceptate alte două "vehicule aeriene fără pilot" care se îndreptau spre bază, notează Reuters, preluat de Agerpres. Zona din apropierea bazei a fost evacuată, precum şi aeroportul civil din Paphos, în urma detectării unui obiect suspect.

Letymbotis a subliniat că prioritatea este asigurarea siguranţei ţării şi a cetăţenilor săi.

Ciprul se află la circa 300 de kilometri de Israel şi la circa 250 de kilometri de coasta libaneză, unde operează gruparea şiită Hezbollah, aliată a Iranului şi considerată organizaţie teroristă de Uniunea Europeană.

Conducerea celor două baze britanice din Cipru, de la Akrotiri şi Dhekelia, a afirmat că personalul neesenţial va fi evacuat ca măsură de precauţie în urma atacului cu drone.

Marea Britanie dispune de circa 7.000 de militari britanici în Cipru, teritoriile bazelor acoperind puţin sub 3% din suprafaţa insulei.

Deşi Ciprul nu este membru NATO, este cuprins în clauza de apărare reciprocă a UE, ceea ce înseamnă că alţi membri ai blocului trebuie să-i vină în ajutor în cazul în care ar fi atacat, mai precizează Reuters.

