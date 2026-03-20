Rheinmetall: Dacă războiul din Iran mai continuă o lună, e posibil să nu mai avem aproape deloc rachete

Războiul din Orientul Mijlociu începe să afecteze serios capacitatea globală de apărare, iar stocurile de rachete interceptoare sunt aproape epuizate, avertizează șeful gigantului german Rheinmetall. Dacă conflictul continuă, lumea s-ar putea confrunta în curând cu o lipsă critică de muniție esențială pentru apărarea antiaeriană.

Stocurile de arme la nivel mondial, în special rachetele interceptoare pentru sistemele de apărare antiaeriană, sunt în scădere accelerată din cauza războiului cu Iranul, a declarat Armin Papperger, CEO-ul grupului german Rheinmetall.

"Cred că depozitele sunt goale sau aproape goale peste tot - în Europa, în America și în Orientul Mijlociu", a spus acesta într-un interviu acordat CNBC.

"Nimeni nu știe" cât va dura războiul

Întrebat când s-ar putea încheia conflictul cu Iranul, Papperger a avertizat că nu există nicio estimare clară privind durata acestuia.

"Nimeni nu știe", a spus el, subliniind că un război prelungit ar duce la epuizarea și mai accentuată a arsenalelor globale.

"Dacă războiul din Orientul Mijlociu mai continuă o lună, este posibil să nu mai avem aproape deloc rachete [interceptoare]", a adăugat Papperger.

Costuri uriașe pentru a opri drone ieftine

Șeful Rheinmetall a atras atenția și asupra costurilor ridicate ale sistemelor actuale de apărare, considerând ineficientă utilizarea rachetelor scumpe pentru a doborî drone iraniene mult mai ieftine.

El a pledat pentru o combinație de soluții, care să includă artilerie antiaeriană, rachete și drone interceptoare, pentru a face față mai eficient acestui tip de amenințare.

În contextul escaladării conflictului, cererea pentru rachete a crescut puternic la nivel global.

Papperger a descris situația drept "nebunească" și a precizat că Rheinmetall se așteaptă la noi comenzi în perioada următoare, compania fiind deja în negocieri cu mai multe state din Orientul Mijlociu.

Denisa Gheorghe

