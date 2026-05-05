La ora 17:00 are loc ședința PNL pentru strategia viitorului guvern, iar la ora 18:00 ne așteptăm la declarații din partea președintelui Nicușor Dan. Între timp românii sunt îngrijorați și au toate motivele.

Cursul Euro a bătut un nou record și a sărit de 5 lei și 20 de bani, carburanții s-au mai scumpit încă o dată. Și acesta este doar vârful icebergului. Efectele sunt mult mai mari și mult mai grave.

Adrian Mitroi: "Pieţele nu votează, dar taxează"

"Pieţele nu votează, dar taxează. Pieţele financiare, cele de dobândă şi cele de curs valutar, sunt intransigent. În spatele acestor pieţe stau managerii de investiţii care au jobul de a face bani pe spatele ţării şi implicit al nostru care trebuie să plătim dobânzile mari. E o pedeapsă pe care ne-o administrează piaţa dobânzilor de multă vreme deşi ratingul nostru e în continuare recomandat pentru investiţii.

Cu siguranţă, anul acesta vom bate acest 'obicei' al nostru de 3% depreciere pentru leu. Probabil că o operăm în jurul la 5%, nu cred că va fi mai mult. Avem o Bancă Centrală foarte atentă pe subiectul acesta. Mai grav sunt dobânzile foarte mari. O parte importantă din inflaţie o luăm din import, din preţurile foarte mari la ţiţei şi la gaz. Plus de asta, mai 'fabricăm' şi noi inflaţie, local. Puneţi asta împreună şi presiunea pe leu pare firească. Importăm foarte mult. Asta se va vedea pentru o perioadă încă suficient de lungă, indiferent de ce combinaţie politică va fi", a declarat Adrian Mitroi, analist economic.

