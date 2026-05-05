Astmul, boala care lasă fără aer aproape un milion de români, are o zi a lui şi aceasta este astăzi. Ziua Mondială a Astmului vrea să ne facă pe toţi conştienţi că această boală există şi afectează atât adulţi, cât şi copii. Nu este însă o condamnare, se poate trăi cu astm, şi trăi bine, cu condiţia să îl controlăm noi pe el. Nu să îl lăsăm să ne controleze.

"Ni se pare atat normal să respirăm adânc primavara, dar pentru o persoana astmatica este o adevarata luptă. Alergenii, poluarea sau ploaia pot declanşa o criză. Sa stiti ca astmul este o boala care nu se vindeca dar poate fi tinuta sub control", explică Anita Lăsculescu, reporter Observator.

Claudiu are 47 de ani şi trăieşte cu astm din copilărie, aşa cum sunt mai bine de jumătate dintre pacienţi. A fost diagnosticat la 12 ani când l-au dus la doctor simptomele clasice:

respiraţie şuierătoare

tuse (mai ales nocturnă)

apăsare în piept

dificultăţi în respiraţie

oboseală

Claudiu a "moştenit" boala de la tatăl lui şi ambii copii ai săi au primit diagnosticul înainte de doi ani. La fel ca ei, aproape un milion de români învaţă să trăiască şi ei cu astm. Şi 260 de milioane de oameni la nivel mondial.

Deşi este o boală cu o puternică încărcătură ereditară, poluarea, stilul de viaţă şi schimbările climatice au dus la o creştere a numărului de pacienţi cu 50% la fiecare zece ani.

Sună înspăimântător, dar medicii spun că aceştia pot duce o viaţă normală. Cu condiţia să aibă un diagnostic clar şi să primească un tratament corect.

"În Europa, unul din 10 copii şi unul din 15 adulţi suferă de această boală. Astmul bronşic este o boală reversibilă, sub tratament de specialitate plămânul îşi revine şi poate să ducă o viaţă normală, poate să facă sport, chiar de performanţă, fără probleme. Foarte mulţi sportivi de performanţă au astm bronşic", explică Cristian Oancea, medic pneumolog.

David Beckham este, poate, cel mai cunoscut sportiv care a recunoscut că a fost diagnosticat cu astm în copilărie.

Şi înotătorul Michael Phelps, cel mai decorat din istoria Jocurilor Olimpice, este astmatic.

Cu toate că nu mai este de mult o condamnare, mulţi pacienţi se tem de diagnostic, iar 36% dintre cei care ajung la urgenţe cu o criză nu merg la specialistul pneumolog pentru un tratament pe termen lung.

