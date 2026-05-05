Un vid legislativ și lipsa unor reguli clare lasă descoperită siguranța copiilor în taxiuri și în mașinile de ridesharing. Sǎ gǎsești o cursǎ cu scaun auto şi centuri potrivite pentru cei mici e misiune imposibilă în marile oraşe, unde au loc frecvent şi accidente grave. Taxiurile nu sunt obligate de lege să aibă aceste accesorii în dotare, iar serviciile de rideshring invocă lipsa de spațiu şi cheltuielile prea mari. În plus, în acest caz particular, şoferii pot refuza dacă nu vor să riște o amendă.

Reporter: Am posibilitatea să comand un taxi cu scaun pentru copii?

Reprezentant firmă Taxi: Nu, nu. Dumneavoastră trebuie să aveţi scoica aceea că noi nu, şoferii n-au, cum să aibă scaun că, vă daţi seama, sunt clienți care urcă, n-au cum.

Altă firmă, aceeaşi reacţie. Taximetriştii explică. Spun că nu au spațiu în mașină pentru scaune speciale.

"Dacă au ei, da. Dar să ai tu şi să-l ţii în portbagaj şi asta e mai greu. Spaţiul portbagajului nu prea ai cum să foloseşti, mai are şi un bagaj şi asta, unde le bagi?", a spus un taximetrist.

"Legislaţia din România nu-i obligă pe şoferii de taxi să deţină o scoică sau un scaun pentru transportul copiilor. Asta în condiţiile în care specialiştii atrag atenţia că în cazul unui accident care se produce chiar şi cu 10 kilometri pe oră efectele pentru un copil foarte mic pot fi foarte grave", spune Andreea Petrescu, reporter Observator.

În cazul serviciilor de ridesharing, legea rămâne neclară, iar decizia este adesea lăsată la latitudinea șoferului.

"De foarte multe ori găsim firme de taxiuri sau maşini de ridesharing cu centuri nefuncționale. Nu am găsit scaune sau scoici", a spus un părinte.

În alte state europene, legislația privind transportul copiilor este mai clară și mai strict aplicată. În Spania, de exemplu, utilizarea scaunului auto devine obligatorie în afara localităților, inclusiv în taxiuri. În Germania și Italia, deși regulile sunt similare celor din România, există mai multe servicii specializate care pun la dispoziție vehicule echipate corespunzător. În Statele Unite, regulile sunt, însă, aceleași pentru toată lumea. Siguranța copiilor primează.

"Urmările sunt catastrofale şi la viteză mică ... chiar şi la 10 kilometri pe oră, ba chiar şi la o frână bruscă o maşină frânează foarte eficient în ziua de astăzi şi dacă copilul este liber şi între banchete, în mijloc pe bancheta din spate nelegat poate să vină cu capul de bord, în parbriz, să-şi rupă coloana, să-şi spargă capul sau chiar să se ajungă la deces doar dintr-o frână mai violentă, nu mai vorbim de un impact", a spus Titi Aur, fost pilot de raliu.

Consultanţii în siguranţă auto spun că este nevoie de o schimbare a legislaţiei, în condiţiile în care nici autocarele nu au centuri de siguranță potrivite copiilor.

"Atât scoicile cât şi scăunelele omologate de Uniunea Europeană pe R129, în momentul de faţă au prindere în trei puncte şi nu în două puncte. Centura în două puncte avem o problemă cu ea, copilul nu are înălţimea necesară astfel încât să-mi acopere tot spătarul scaunului şi în caz de impact există riscul de a aluneca sub acea centură şi ţinând cont că asigurarea lui se face doar pe zona bazinului, totodată coloana cervicală pot fi afectate foarte grav", a spus Alina Dumitru, consultant siguranță rutieră.

Potrivit legii, toți copiii cu o înălțime mai mică de 135 de centimetri trebuie să fie transportați într-un scaun auto. Până la vârsta de un an, specialiștii recomandă utilizarea scoicii pentru bebeluși. Până la aproximativ 4 ani, copilul trebuie să folosească un scaun auto montat cu spatele la direcția de mers, iar ulterior un înălțător cu spătar și, apoi, unul simplu.

În fiecare an, aproximativ 120 de copii mor și alți 450 sunt răniți grav pe drumurile din România, mulți dintre ei fiind transportați neasigurați corespunzător în autovehicule.

