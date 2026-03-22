Război în Iran, ziua 23. Întreaga planetă îşi ţine respiraţia! Donald Trump a ajuns la capătul răbdării şi lansează un ultimatum exploziv. Liderul american dă la dispoziţie 48 de ore Iranului să deschidă strâmtoarea Ormuz. În caz contrar, ameninţă că va şterge de pe faţa pământului centralele Republicii Islamice. Avertismentul vine după ce, peste noapte, Iranul a lovit fără milă două oraşe din sudul Israelului. Rachetele au ţintit un complex nuclear şi au lovit inclusiv zone cu civili. Peste 100 de persoane au fost rănite - printre ele şi doi copii.

de Redactia Observator

la 22.03.2026 07:28
O hartă MarineTraffic care arată mișcările navelor în Strâmtoarea Ormuz O hartă MarineTraffic care arată mișcările navelor în Strâmtoarea Ormuz Getty Images Galerie (3)
Cuprins
Sorteaza dupa:
22.03.2026, 11:06

Ce trebuie să știi despre centralele Iranului, vizate de ultimatumul lui Trump

Președintele SUA, Donald Trump, a amenințat că va "lovi și distruge complet" centralele electrice ale Iranului, "începând cu cea mai mare", dacă Republica Islamică nu redeschide Strâmtoarea Ormuz în termen de 48 de ore. În acest context, infrastructura energetică a Iranului devine un punct-cheie în escaladarea tensiunilor, scrie CNN.

Potrivit datelor OpenInfraMap, o platformă open-source care analizează infrastructura energetică globală, Iranul deține aproximativ 110 centrale pe gaz, dintre care o mică parte sunt hibride. În paralel, țara operează și centrale solare, hidroelectrice, eoliene, dar și pe bază de petrol, motorină, cărbune, energie geotermală și nucleară.

Cele mai mari centrale ale Iranului

Cele mai importante trei centrale, în funcție de capacitatea de producție, funcționează pe gaz:

  • Damavand Combined Cycle Power Plant, situată la aproximativ 70 km sud-est de Teheran, cu o capacitate de 2.868 MW
  • Shahid Salimi, în provincia Mazandaran, lângă Marea Caspică, cu 2.215 MW
  • Shahid Rajai, la circa 110 km nord-est de capitală, cu o capacitate de 2.043 MW

Pentru comparație, cea mai mare centrală pe gaz din Statele Unite, West County Energy Center din Florida, are o capacitate de 3.750 MW.

Cum își produce Iranul energia

Cea mai mare parte a energiei electrice din Iran provine din combustibili fosili. În 2023, peste 340.000 GWh au fost generate din astfel de surse, în timp ce energia regenerabilă a contribuit cu aproape 28.000 GWh, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA).

În ceea ce privește energia nucleară, Iranul are un singur reactor funcțional, centrala de la Bushehr, situată în vestul țării, și unul aflat în construcție. În 2023, producția de energie nucleară a fost de 5.740 GWh.

Organizația pentru Energie Atomică a Iranului a anunțat că un "proiectil ostil" a lovit marți instalația de la Bushehr. Autoritățile susțin însă că nu au fost înregistrate victime și nici pagube la nivelul centralei.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
22.03.2026, 11:50

Explozii în Israel după ce armata iraniană a lansat o nouă salvă de rachete

Mai multe explozii au fost auzite la Ierusalim, duminică dimineaţă, după ce armata israeliană a avertizat că Iranul a lansat rachete către centrul Israelului.

"În acest moment, nu s-au semnalat răniţi", au declarat membrii serviciului de urgenţă Magen David Adom, echivalentul israelian al Crucii Roşii, potrivit BBC.

Sâmbătă, statul evreu a fost deja lovit puternic de Teheran. Aproximativ 175 de persoane au fost rănite.

Pe de altă parte, o persoană a murit duminică în urma unui incendiu izbucnit la două vehicule în apropierea Galileei de Nord, a anunţat serviciul de urgenţă israelian. Armata israeliană semnalase mai devreme atacuri lansate din Liban asupra unei localităţi situate de-a lungul frontierei de nord.

Au fost semnalate pagube şi răniţi, a indicat armata israeliană, fără a oferi mai multe detalii.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
22.03.2026, 11:45

Atac cu drone asupra unei baze militare din apropierea Bagdadului

Agenţia oficială iraniană Irna a anunţat, duminică dimineaţă, că un atac cu drone a vizat o bază militară situată în apropierea aeroportului din Bagdad, în Irak.

Această bază, situată în apropierea aeroportului internaţional din Bagdad, "a fost din nou ţinta unor atacuri cu drone", a scris agenţia, citată de News.ro, referindu-se la un complex militar folosit anterior de armata americană.

De asemenea, explozia unui "proiectil necunoscut" a fost semnalată duminică în imediata apropiere a unui cargobot de mărfuri în largul Emiratelor Arabe Unite, în Golful Persic, a indicat agenţia maritimă britanică UKMTO.

Întregul echipaj este teafăr, potrivit UKMTO, care precizează că explozia a avut loc la 15 mile marine (aproape 28 de kilometri) la nord de oraşul Sharjah, nu departe de strâmtoarea Ormuz.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
22.03.2026, 11:32

Iranul ar percepe 2 milioane de dolari pentru fiecare navă care trece prin Ormuz

Iran ar percepe taxe de 2 milioane de dolari pentru navele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, susține un parlamentar iranian, potrivit surselor BBC.

Parlamentarul iranian Alaeddin Boroujerdi a declarat, la televiziunea de stat, că unele nave care traversează Strâmtoarea Ormuz sunt taxate de Iran "cu o sumă de 2 milioane de dolari".

El a afirmat că în strâmtoare este impus "un nou regim de guvernare" și că "războiul are costuri", adăugând că acest lucru demonstrează "autoritatea și dreptul pe care le deține Republica Islamică Iran".

BBC precizează că nu a putut verifica independent aceste afirmații privind taxarea navelor.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
22.03.2026, 11:26

Cartierele Teheranului, în ruină după trei săptămâni de război

Facebook Instagram Whatsapp Copy
22.03.2026, 11:10

Strâmtoarea Ormuz, deschisă tuturor navelor, mai puţin cele ale "duşmanilor" Iranului

Ali Mousavi a afirmat că Strâmtoarea Ormuz rămâne deschisă tuturor navelor, cu excepţia celor legate de "duşmanii Iranului", adăugând că trecerea prin această strâmtoare este posibilă prin coordonarea măsurilor de securitate şi siguranţă cu Teheranul.

Declarațiile vin pe fondul ultimatumului lansat de Donald Trump, care a amenințat cu distrugerea centralelor electrice iraniene dacă accesul prin strâmtoare nu este restabilit în 48 de ore.

(DETALII AICI)

Facebook Instagram Whatsapp Copy
22.03.2026, 07:48

Imagini de după dezastrul de la Dimona, centru nuclear lovit de armata iraniană

Facebook Instagram Whatsapp Copy
22.03.2026, 07:42

Drone iraniene distruse în Emirate, rachete lansate spre capitala saudită

Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite afirmă că răspunde la "ameninţările cu rachete şi drone provenite din Iran", precizând că zgomotele auzite sunt rezultatul interceptării atacurilor de către sistemele de apărare aeriană.

Un purtător de cuvânt al ministerului a declarat că trei drone au fost interceptate şi distruse în regiunea de est a ţării, informează Reuters.

De asemenea, trei rachete balistice au vizat regiunea Riad, capitala Arabiei Saudite, a anunţat duminică Ministerul Apărării saudit, în cea de-a 23-a zi a războiului din Orientul Mijlociu.

"A fost detectată lansarea a trei rachete balistice în direcţia regiunii Riad. O rachetă a fost interceptată, în timp ce celelalte două au căzut într-o zonă nelocuită", a scris ministerul pe X, precizând totodată că cinci drone au fost interceptate deasupra ţării.

Mai mult, Guvernul saudit i-a informat pe ataşatul militar al Iranului, pe asistentul acestuia şi pe trei membri ai personalului ambasadei că trebuie să părăsească regatul în termen de 24 de ore, după ce au fost declaraţi persona non grata, în urma numeroaselor atacuri lansate de Iran asupra Arabiei Saudite de la început conflictului.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
22.03.2026, 07:39

Răspunsul Iranului la ultimatumul lui Trump

Armata iraniană a anunţat duminică că va viza infrastructurile energetice şi staţiile de desalinizare din regiune în cazul în care Donald Trump îşi va pune în aplicare ameninţările de a distruge centralele termice iraniene.

"Dacă infrastructura petrolieră şi energetică a Iranului este atacată de inamic, toate infrastructurile energetice, de tehnologie informaţională şi de desalinizare a apei aparţinând Statelor Unite şi regimului din regiune vor fi vizate", a declarat purtătorul de cuvânt al comandamentului operaţional al armatei, Khatam al-Anbiya, într-un comunicat publicat de agenţia Fars şi citat de News.ro.

El nu a precizat la ce "regim" se referea.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
22.03.2026, 07:38

G7 condamnă ofensiva Iranului şi cere încetarea imediată a atacurilor din regiune

Miniştrii de externe ai ţărilor din G7 au cerut sâmbătă Iranului "să pună capăt imediat şi necondiţionat" atacurilor sale "nejustificabile" împotriva ţărilor din Orientul Mijlociu, potrivit Agerpres.

"Cerem să se pună capăt imediat şi necondiţionat tuturor atacurilor pe care le efectuează regimul iranian", potrivit unui comunicat comun al miniştrilor de externe din G7 (Germania, Canada, SUA, Franţa, Italia, Japonia, Regatul Unit, precum Înaltul reprezentant pentru afaceri externe al UE).

Iranul a ripostat la campania aeriană americană şi israeliană, lansată în 28 februarie, atacând numeroase ţări din regiune, vizând în acelaşi timp ţinte militare occidentale, dar şi infrastructuri energetice şi instalaţii civile.

G7 îşi exprimă "sprijinul pentru partenerii noştri din Orientul Mijlociu în faţa atacurilor nejustificabile ale Republicii Islamice Iran şi ale grupărilor pe care le susţine", potrivit comunicatului.

Până în prezent, diferitele ţări atacate de Iran nu au ripostat militar.

"Susţinem dreptul ţărilor atacate în mod nejustificabil de către Iran sau de către susţinătorii săi să-şi apere teritoriul şi să-şi protejeze cetăţenii. Ne reafirmăm sprijinul neclintit pentru securitatea, suveranitatea şi integritatea lor teritorială", adaugă miniştrii de externe din G7.

Referitor la circulaţia în strâmtoarea Ormuz - rută petrolieră mondială prin care trecerea navelor a fost întreruptă - G7 subliniază "importanţa păstrării rutelor maritime şi a securităţii navigaţiei, în special în strâmtoarea Ormuz şi pe toate căile navigabile cheie asociate, precum şi a securităţii şi siguranţei lanţurilor de aprovizionare şi stabilităţii pieţelor energetice". 

Facebook Instagram Whatsapp Copy
22.03.2026, 07:31

Netanyahu anunță ofensivă totală după atacurile Iranului soldate cu zeci de răniți

Prim-ministrul israelian Benyamin Netanyahu a promis sâmbătă seara că Israelul "va continua să lovească" Iranul "pe toate fronturile", după atacurile cu rachete iraniene asupra a două oraşe din sudul ţării, care au provocat aproximativ o sută de răniţi.

"Este o seară foarte dificilă în lupta pentru viitorul nostru", a declarat Netanyahu, potrivit unui comunicat transmis de serviciile sale. "Suntem hotărâţi să continuăm să lovim duşmanii noştri pe toate fronturile", a afirmat el.

Duminică dimineaţă, armata israeliană a anunţat că efectuează lovituri aeriene în centrul Teheranului, la o zi după două atacuri iraniene devastatoare în sudul Israelului.

Armata "efectuează în prezent lovituri aeriene împotriva regimului terorist iranian în inima Teheranului", a declarat aceasta într-un scurt comunicat. Reprezentanţii au mai afirmat că au lovit un centru universitar din Teheran, legat de "programul nuclear militar" al Republicii islamice, potrivit AFP.

Iranul a atacat, sâmbătă, sudul Israelului, rănind aproximativ 100 de persoane în Dimona şi Arad, printre care se numără doi băieţi de 5 şi 12 ani. Atacurile au provocat pagube importante la mai multe clădiri, iar puterea exploziei sugerează că a fost folosit un focos convenţional încărcat cu sute de kilograme de exploziv.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
22.03.2026, 07:28

Trump: Iranul are 48 de ore la dispoziţie să redeschidă complet Strâmtoarea Ormuz

Rachetele au semănat teroare şi distrugere în oraşele Dimona şi Arad din Israel.

Unda exploziei a spulberat ferestrele şi uşile caselor şi i-a scos pe localnici în plină noapte în stradă, confuzi şi speriaţi. Mulţi dintre ei au ieşit de sub dărâmături plini de sânge, în timp ce alţii au scăpat ca prin minune. 

Peste 100 de persoane au fost rănite, printre care şi doi băieţi de numai 5 şi 12 ani. Mai multe case şi blocuri au fost făcute praf, iar experţii sunt de părere că iranienii au folosit în atac rachete încărcate cu sute de kilograme de explozibil.

Iranul ar fi vizat de fapt un complex nuclear situat în apropierea celor două oraşe. Bombardamentul a venit ca răspuns la atacul Israelului asupra instalaţiei de îmbogăţire a uraniului de la Natanz.

"Dacă Iranul nu deschide Strâmtoarea Ormuz în 48 de ore, Statele Unite ale Americii vor distruge complet centrale electrice, începând cu cea mai mare!"

Sub tirul bombardamentelor, Donald Trump şi-a ieşit din minţi. Direct de pe reţeaua sa socială, liderul american a ameninţat că va face praf toată infrastructura energetică a Iranului, dacă regimul nu eliberează în două zile strâmtoarea Ormuz.

Iranul a avertizat că dacă va fi atacat, va lovi la rândul său acelaşi tip de instalaţii. Şi chiar va bloca Strâmtoarea Bab el-Mandem dacă militarii americani invadează insula Kharg - străbătută de conducta de gaz prin care republica islamică exportă 90% din petrol.

Atacurile nemiloase şi noul şir de ameninţări vin şi după ce s-a descoperit că Iranul deţine rachete care pot lovi ţinte aflate la 4.000 de kilometri distanţă. Baza militară britanico - americană de pe insula Diego Garcia, din Oceanul Indian a fost luată la ţintă, însă fără succes. Atacul a provocat, totuşi, îngrijorare maximă la Washington.

"Acest atac demonstrează clar că la trei săptămâni de la începutul războiului Iranul încă are posibilitatea să lanseze rachete balistice despre existenţa cărora nu ştia nimeni, poate nici măcar CIA-ul sau Mossadul", a declarat Lucas Tomlinson, reporter Fox News.

Încercarea este un semnal de alarmă şi pentru Europa.

Dacă Iranul are într-adevăr rachete capabile să ajungă în Regatul Unit, atunci ar trebui să fim foarte îngrijorați, deoarece nu avem capacitate de apărare împotriva rachetelor balistice în această țară!

În paralel, republica islamică este bănuită şi de spionaj. O româncă de 31 de ani a fost arestată în Scoţia după ce a încercat să intre, împreună cu un iranian, într-o bază nucleară pentru submarine. Cei doi suspecţi vor apărea în faţa unui judecător mâine.

"Este cea mai mare bază militară din Scoţia. Sunt 6-7.000 de oameni acolo, civili şi militari. Orice breşă de securitate este un lucru sensibil", a explicat Michael Clarke, analist militar.

Ministerul român al Afacerilor Externe a confirmat cetăţenia femeii, iar consulatul României la Edinburgh e pregătit să-i acorde asistenţă consulară.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

razboi iran sua israel donald trump stramtoarea ormuz benjamin netanyahu stramtoarea ormuz
Înapoi la Homepage
Comentarii


App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.