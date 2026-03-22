Ce trebuie să știi despre centralele Iranului, vizate de ultimatumul lui Trump

Președintele SUA, Donald Trump, a amenințat că va "lovi și distruge complet" centralele electrice ale Iranului, "începând cu cea mai mare", dacă Republica Islamică nu redeschide Strâmtoarea Ormuz în termen de 48 de ore. În acest context, infrastructura energetică a Iranului devine un punct-cheie în escaladarea tensiunilor, scrie CNN.

Potrivit datelor OpenInfraMap, o platformă open-source care analizează infrastructura energetică globală, Iranul deține aproximativ 110 centrale pe gaz, dintre care o mică parte sunt hibride. În paralel, țara operează și centrale solare, hidroelectrice, eoliene, dar și pe bază de petrol, motorină, cărbune, energie geotermală și nucleară.

Cele mai mari centrale ale Iranului

Cele mai importante trei centrale, în funcție de capacitatea de producție, funcționează pe gaz:

Damavand Combined Cycle Power Plant, situată la aproximativ 70 km sud-est de Teheran, cu o capacitate de 2.868 MW

Shahid Salimi, în provincia Mazandaran, lângă Marea Caspică, cu 2.215 MW

Shahid Rajai, la circa 110 km nord-est de capitală, cu o capacitate de 2.043 MW

Pentru comparație, cea mai mare centrală pe gaz din Statele Unite, West County Energy Center din Florida, are o capacitate de 3.750 MW.

Cum își produce Iranul energia

Cea mai mare parte a energiei electrice din Iran provine din combustibili fosili. În 2023, peste 340.000 GWh au fost generate din astfel de surse, în timp ce energia regenerabilă a contribuit cu aproape 28.000 GWh, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA).

În ceea ce privește energia nucleară, Iranul are un singur reactor funcțional, centrala de la Bushehr, situată în vestul țării, și unul aflat în construcție. În 2023, producția de energie nucleară a fost de 5.740 GWh.

Organizația pentru Energie Atomică a Iranului a anunțat că un "proiectil ostil" a lovit marți instalația de la Bushehr. Autoritățile susțin însă că nu au fost înregistrate victime și nici pagube la nivelul centralei.