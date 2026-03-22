Şase persoane, printre care trei militari qatarezi şi trei cetăţeni turci, au fost confirmate decedate după prăbuşirea unui elicopter militar în apele teritoriale ale Qatarului, în timp ce o persoană este în continuare dată dispărută, au anunţat autorităţile, potrivit Reuters.

Şase morţi după prăbuşirea unui elicopter militar în Qatar. Pilotul, dat dispărut

Trei militari qatarezi şi trei cetăţeni turci, dintre care un militar, şi-au pierdut viaţa duminică în urma prăbuşirii unui elicopter în apele teritoriale ale Qatarului, a anunţat pe reţeaua X Ministerul Apărării.

Pilotul aeronavei este în continuare dat dispărut, a precizat aceeaşi sursă, operaţiunile de căutare şi salvare fiind în desfăşurare.

Cu câteva ore înainte de a anunţa bilanţul victimelor, Ministerul Apărării afirmase că prăbuşirea elicopterului, care efectua un zbor de rutină, a fost cauzată de o defecţiune tehnică.

Într-o declaraţie publicată ulterior pe X, Ministerul Apărării al Statului Qatar a transmis că, în cadrul operaţiunilor de căutare şi salvare aflate în desfăşurare pentru echipajul şi pasagerii elicopterului de transport personal prăbuşit în zorii zilei de duminică, în apele teritoriale ale statului, au fost confirmaţi decedaţi: căpitanul (pilot) Mubarak Salem Daway Al-Marri, sergentul Fahad Hadi Ghanem Al-Khayarin şi caporalul Mohammed Maher Mohammed, din cadrul Forţelor Armate ale Qatarului, maiorul Sinan Taştekin din cadrul forţelor comune qataro-turce, precum şi Suleiman Cemra Kahraman şi Ismail Anas Can, colaboratori civili turci aflaţi la bordul aeronavei.

"Operaţiunile continuă în căutarea căpitanului (pilot) Saeed Nasser Samekh, din cadrul Forţelor Armate ale Qatarului", a mai transmis ministerul.

Denisa Vladislav

