Replica Iranului după amenințările lui Trump: Ormuz rămâne deschisă tuturor, mai puţin "duşmanilor" noştri

Tensiunile din Golful Persic escaladează după noi declarații dure din partea Teheranului. Iranul anunță că Strâmtoarea Ormuz rămâne deschisă traficului maritim, însă nu și pentru navele "dușmanilor", în timp ce avertizează că va lovi infrastructuri energetice din regiune dacă va fi atacat. Declarațiile vin pe fondul ultimatumului lansat de Donald Trump, care a amenințat cu distrugerea centralelor electrice iraniene dacă accesul prin strâmtoare nu este restabilit în 48 de ore.

de Redactia Observator

la 22.03.2026 , 10:57
Petrolierul Shenlong ajunge în India prin Strâmtoarea Ormuz, pe fondul tensiunilor Un petrolier ajunge în India prin Strâmtoarea Ormuz, martie 2026 - Getty Images

Ali Mousavi a afirmat că Strâmtoarea Ormuz rămâne deschisă tuturor navelor, cu excepţia celor legate de "duşmanii Iranului", adăugând că trecerea prin această strâmtoare este posibilă prin coordonarea măsurilor de securitate şi siguranţă cu Teheranul, informează Reuters.

"Diplomaţia rămâne prioritatea Iranului. Cu toate acestea, încetarea completă a agresiunii, precum şi încrederea reciprocă sunt mai importante", a spus Ali Mousavi, adăugând că atacurile israeliene şi americane împotriva Iranului se află la "baza situaţiei actuale din Strâmtoarea Ormuz".

Ultimatumul lansat de Trump: 48 de ore pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz

Donald Trump a lansat, sâmbătă seara, un ultimatum Iranului: Statele Unite vor distruge centralele electrice din Iran dacă Republica Islamică nu redeschide Strâmtoarea Ormuz traficului maritim în 48 de ore, a afirmat el într-un mesaj postat pe platforma sa Truth Social.

"Dacă infrastructura de combustibil și energie a Iranului va fi atacată de inamic, toate infrastructurile energetice, IT și de desalinizare aparținând Statelor Unite și regimului din regiune vor fi vizate", a declarat mai devreme un purtător de cuvânt al Cartierului General Central Khatam al-Anbiya din Iran, potrivit Mehr.

Armata iraniană a anunţat duminică că va viza infrastructurile energetice şi staţiile de desalinizare din regiune în cazul în care Donald Trump îşi va pune în aplicare ameninţările de a distruge centralele termice iraniene.

razboi iran sua iran israel donald trump stramtoarea ormuz benjamin netanyahu
