Românii plătesc cea mai scumpă energie electrică din UE. Expert: "Nu e magie statistică"

Românii au resimţit printre cele mai mari scumpiri la electricitate din Uniunea Europeană în 2025, chiar dacă media preţurilor la nivel european a rămas aproape neschimbată. Potrivit datelor Eurostat, România a înregistrat o creştere de 58,6% a preţului energiei electrice pentru consumatorii casnici faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit datelor Eurostat.

Acest nivel de preţ rămâne mult peste cel anterior crizei energetice din 2022.

Uşoara creştere din 2025 a fost determinată de impozite şi taxe mai mari, care au crescut atât în termeni absoluţi (la 0,0837 euro per kWh comparativ cu 0,0804 euro per kWh în primul semestru din 2025) şi ca pondere în factura finală (28,9% în semestrul doi din 2025, în creştere de la 27,9% în prima jumătate a anului). Ca rezultat, uşoara scădere a preţului la electricitate înainte de taxe a fost mai mult decât compensată de impozitarea mai ridicată, ceea ce a dus la un avans modest al preţurilor finale plătite de consumatori.

Diferenţe uriaşe între statele UE la preţul electricităţii

În rândul UE se observă disparităţi ample în privinţa preţului mediu la electricitate pentru consumatorii casnici. Cele mai ridicate preţuri sunt în Irlanda (40,42 euro per 100 kWh), Germania (38,69 euro per 100 kWh) şi Belgia (34,99 euro per 100 kWh), iar cele mai scăzute în Ungaria (10,82 euro per 100 kWh), Malta (12,82 euro per 100 kWh) şi Bulgaria (13,55 euro per 100 kWh).

În pofida mediei stabile la nivelul UE, comparaţia în monedele naţionale indică modificări semnificative în unele ţări. În semestrul doi din 2025, preţul electricităţii pentru consumatorii casnici a crescut în Romania (58,6% comparativ cu semestrul doi din 2024), Austria (34,3%) şi Irlanda (32,7%), în timp ce ţări ca Cipru (minus 14,7%), Franţa (minus 12,5%) şi Danemarca (minus 11,9%) au înregistrat reduceri de preţ semnificative.

România, cel mai mare preţ la electricitate raportat la puterea de cumpărare

Exprimate în PPS - puterea de cumpărare standard - cel mai ridicat preţ la electricitate pentru consumatorii casnici a fost în România (49,52 euro pentru 100 kWh), Cehia (38,65 euro pentru 100 kWh) şi Polonia (37,15 euro pentru 100 kWh), iar cel mai redus în Malta (14,09 euro pentru 100 kWh), Ungaria (15,10 euro pentru 100 kWh) şi Finlanda (18,77 euro pentru 100 kWh).

"Nu e magie statistică"

"În statisticile europene ale preţului la energie, România apare adesea ca "elevul modest" nominal (în euro) e sub media UE şi sub statele vestice. Dar când pui aceeaşi factură prin filtrul PPP (puterea de cumpărare), România se răstoarnă devine ţara cu costuri şi preţuri maximale. Nu e magie statistică. E diagnosticul cel mai simplu al ultimilor ani, nu doar cât plăteşti contează, ci cât de greu apasă plata aceea pe economia ta. România are preţul final al energiei electrice nominale cu 21% sub media UE a preţului nominal, dar în realitate este cu 15% peste în PPP la preţ final. Diferenţa nu vine dintr-o taxă "ascunsă", nici dintr-un tarif singular. Vine în primul rând din puterea scăzută de cumpărare a românilor, care "îngreunează" aceeaşi sumă în euro", susţine preşedintele AEI, Dumitru Chisăliţă.

