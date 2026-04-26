Filmul incidentului de la Cina Corespondenţilor, unde era şi Trump. Tot ce se ştie despre atac

Dineului corespondenţilor de la Casa Albă a fost întrerupt de mai multe focuri de armă. Ce a urmat, a fost ca în filmele de acţiune. În mai puţin de două minute, Preşedintele Donald Trump şi prima doamnă Melania Trump au fost evacuaţi de pe scena sălii de bal a Hotelului Hilton din Washington. În total, 2.600 de oameni, printre care vicepreşedintele JD Vance şi şeful diplomaţiei americane, Marco Rubio, se aflau la eveniment şi aşteptau discursul preşedintelui american. Un singur ofiţer a fost împuşcat, dar salvat de vesta antiglonţ. Suspectul e profesor şi încă nu se ştie care a fost motivul atacului. Deşi Donald Trump a lăudat intervenţia Serviciilor Secrete americane, anchetatorii caută breşa din sistemul de siguranţă de la eveniment.

Cele cinci focuri de armă declanşează haosul la cina corespondenţilor de la Casa Albă. Forţele de ordine acţionează imediat. Donald Trump, soţia acestuia, Melania Trump şi secretara de presă Karoline Leavitt sunt flancaţi de agenţi înarmaţi cu arme automate. Apoi scoşi din sală. Pe cealaltă parte, e evacuat de pe scenă şi vicepreşedintele JD Vance.

Invitaţii, printre care şi secretarul de stat Marco Rubio, se ascund pe sub mese sau în spatele scaunelor. "Sunt la Hotelul Washington Hilton. Tocmai am fost evacuată din sala de bal principală, după ce s-au tras focuri de armă", a declarat Jeanine Ferris Pirro, Procuror General al Statelor Unite.

"Am auzit trei, poate şase, focuri de armă. A fost foarte zgomotos, nu aveam idee ce se întâmplă. Când poliţistul m-a pus la pământ, m-am întrebat dacă eu eram una dintre ţinte. I-am mulţumit lui Dumnezeu că nu am fost împuşcat", a declarat jurnalistul CNN Wolf Blitzer.

Văduva influencerului Charlie Kirk, Erika, izbucneşte în lacrimi în timpul atacului. Printre cei aflaţi în sală se afla şi Tamila Cristescu, fost agent consular la Ministerului Afacerilor Externe. "Sunt recunoscătoare că am fost aici în seara aceasta și sunt și mai recunoscătoare că sunt în siguranță. O împușcătură a izbucnit la Cina corespondenților de la Casa Albă și a fost o reamintire clară a cât de prețioasă este viața cu adevărat", a transmis tânăra de 23 de ani.

Atacatorul a deschis focul la 50 m de sala de bal

În acest timp, membrii Gărzii Naţionale, agenţii din FBI şi Serviciile Secrete au început vânătoarea. Suspectul, înarmat cu o puşcă, un pistol şi mai multe cuţite, a reuşit să treacă glonţ prin filtrul de securitate. Bărbatul a deschis focul la doar 50 de metri de sala de bal. Un singur agent a fost împuşcat, dar a scăpat cu viaţă datorită vestei antiglonţ.

"Un ofițer a fost împușcat, dar a fost salvat de faptul că purta, evident, o vestă antiglonț foarte bună. S-a tras asupra lui de la o distanță foarte mică, cu o armă foarte puternică", a declarat Donald Trump.

În mai puţin de două minute, individul a fost imobilizat de agenţi. Suspectul este Cole Thomas Alles, profesor şi dezvoltator de jocuri video de 31 de ani din California. În timpul campaniei electorale prezidenţiale, i-a donat 25 de dolari Kamalei Harris, contracandidata lui Trump, şi, potrivit unor surse citate de presa americană, ar fi vrut să ucidă mai mulţi oficiali din administraţia americană, inclusiv pe preşedintele Statelor Unite.

"Acesta era un eveniment dedicat libertății de exprimare, menit să aducă laolaltă membri ai ambelor partide și reprezentanți ai presei. Și, într-un anumit fel, chiar a reușit... pentru că faptul că s-au unit Am văzut o sală care era total unită. A fost, într-un fel, un lucru foarte frumos de observat", a transmis Trump.

Reacţia liderilor mondiali

Mai mulţi lideri au condamnat atacul de la cina corespondenţilor. Într-un mesaj pe X, Claudia Sheinbaum a transmis un mesaj de susţinere pentru Casa Albă. De asemenea, şi premierul Canadei, Mark Carney, a condamnat evenimentul violent petrecut pe holurile hotelului din Washington.

"Mă bucur că preşedintele şi soţia sa sunt bine. (...) Violenţa nu trebuie să fie răspunsul", a transmis lidera Mexicului.

A patra tentativă de asasinat care-l vizează pe Trump

Este a patra tentativă de asasinat care-l vizează direct pe Donald Trump. Prima a avut loc în oraşul Butler, Pennsylvania, unde un glonţ tras de Thomas Matthew Crooks, un tânăr de 20 de ani, i-a rănit urechea şi a omorât un pompier din public.

Incidentul a avut loc la același hotel unde, în urmă cu mai bine de 40 de ani, un alt președinte în exercițiu era să-și piardă viața. În 1981, John Hinkley Jr. a încercat să-l asasineze pe președintele Ronald Reagan.

