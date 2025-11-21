Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Reacţia oficială a liderilor europeni după ce au discutat cu Volodimir Zelenski despre planul de pace

Cei mai importanţi aliaţi europeni ai Kievului s-au coordonat vineri cu preşedintele Volodimir Zelenski pentru a respinge elementele-cheie ale planului american de încheiere a războiului din Ucraina.

de Redactia Observator

la 21.11.2025 , 15:29
Reacţia oficială a liderilor europeni după ce au discutat cu Volodimir Zelenski despre planul de pace Reacţia oficială a liderilor europeni după ce au discutat cu Volodimir Zelenski despre planul de pace - Profimedia

După prezentarea planului american care prevede numeroase concesii din partea Ucrainei, Friedrich Merz, Emmanuel Macron şi Keir Starmer au salutat "eforturile americane", dar l-au asigurat pe Volodimir Zelenski de "sprijinul lor total şi neclintit pe calea către o pace durabilă şi justă", conform Guardian.

Cancelarul german Friedrich Merz, preşedintele francez Emmanuel Macron şi Keir Starmer din Marea Britanie au convenit vineri, într-o convorbire telefonică cu Zelenski, că forţele armate ale Ucrainei trebuie să rămână capabile să-şi apere suveranitatea şi că linia de contact actuală ar trebui să fie punctul de plecare pentru orice negocieri de pace, potrivit unei declaraţii a guvernului german.

Liderii europeni au declarat că doresc o "pace durabilă şi justă" şi să protejeze "interesele vitale ale Europei şi Ucrainei", potrivit Berlinului.

Articolul continuă după reclamă

Purtătorul de cuvânt al guvernului german, Stefan Kornelius, a reamintit, de asemenea, poziţia de lungă durată a europenilor, potrivit căreia orice acord teritorial cu Rusia ar trebui negociat cu Kievul.

Guvernul german consideră că linia de front din Ucraina ar trebui să fie "punctul de plecare" pentru un acord şi că Kievul ar trebui să rămână "capabil să se apere singur", în timp ce planul american prevede concesii teritoriale către Moscova şi limitarea efectivelor armatei ucrainene.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

europa razboi ucraina statele unite volodmir zelenski
Înapoi la Homepage
“Nu mai intra în baie” Ce a putut păţi în închisoare milionarul român care are 9 copii cu 4 femei!
&#8220;Nu mai intra în baie&#8221; Ce a putut păţi în închisoare milionarul român care are 9 copii cu 4 femei!
Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată
Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată
La aproape 50 de ani de când a obținut primul 10 perfect, Nadia Comăneci, regina de aur a gimnasticii mondiale, a făcut anunțul: ”Nu se poate mai bine de atât”
La aproape 50 de ani de când a obținut primul 10 perfect, Nadia Comăneci, regina de aur a gimnasticii mondiale, a făcut anunțul: ”Nu se poate mai bine de atât”
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi afectaţi de criza de ouă din România?
Observator » Ştiri externe » Reacţia oficială a liderilor europeni după ce au discutat cu Volodimir Zelenski despre planul de pace