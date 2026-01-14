O profesoară din Spania a predat timp de 3 ani într-o şcoală din România, iar experienţa a şocat-o. Femeia spune că ce a văzut şi a trăit în ţara noastră a făcut-o să aprecieze cu adevărat ce are în ţara ei.

Carmen are 29 de ani şi pentru 3 ani a predat limba spaniolă într-un liceu bilingv din România. În cadrul unui podcast, femeia a povestit câteva dintre momentele care au marcat-o, concluzionând că din această cauză România ocupă mereu ultimele locuri la testele PISA. "Nivelul de exigență în România este extrem de scăzut. Cred că au fost iarăși pe ultimul loc în raportul PISA. E o lume complet diferită. Aici (în România n.red.) am învățat să apreciez mult mai mult ce aveam în Spania", a declarat profesoara.

Carmen spune că a fost numită "comunistă" de elevi pentru că le-a cerut să înveţe la materia ei

Ea a mai spus că elevii din România consideră un afront orice notă mai mică şi o iau personal, ca pe o jignire. Şi nu doar elevii, ci şi părinţii acestora. "Notele sunt 8, 9 și 10. Dacă le dai un șapte, elevii se vor simți de parcă le-ai fi dat un doi, iar apoi părinții te vor căuta pentru a discuta cu tine . Odată, o mamă mi-a scris la 23.30, întrebând de ce fiica ei a primit nota 7", a declarat Carmen.

Tânăra profesoara precizează că în şcolile din România nu există niciun fel de disciplină, iar elevii sunt deranjaţi de exigenţele profesorilor. "În România poți să stai cu telefonul în clasă și nu se întâmplă nimic. Poți să dormi în clasă și tot nu se întâmplă nimic. Un astfel de comportament este complet de neconceput în Spania. O elevă a venit la catedră şi mi-a spus că trebuie să coboare pentru că livratorul i-a adus mâncarea. S-a întors cu meniul KFC și a mâncat în clasă. Elevii intră și ies de la ore când vor", a mai precizat aceasta.

Carmen spune că a fost numită "comunistă" de elevi pentru că le-a cerut să înveţe la materia ei şi a le-a spus că trebuie să arate respect profesorului. "De fapt, mi-au spus că sunt o comunistă. Ceea ce vreau să îți spun este că sunt foarte rea pentru că le dau, câteodată, câte un patru. Se uită la mine supărați și îmi spun: comunistă, comunistă", a declarat Carmen.

