Palmieri în curți, plante exotice în ghivece. Românii aduc vacanța acasă și grădinile se transformă în mini-jungle urbane. Specialiștii spun că palmierii se adaptează surprinzător de bine. Iar cererea a crescut atât de mult, încât au ajuns și în magazinele de bricolaj.

"Vedeta noastră din pepiniera cu vârstă de 55 de ani, are 8 metri și e un palmier care rezista foarte bine la îngheț, noi l-am avut afara și a trecut iarna cu bio", a spus Sorin Marius, proprietar al unei pepiniere.

Românii au prins gustul exoticului în curte.

"Este vorba despre palmierul trachycarpus fortunei, este singurul soi de palmier care rezistă la noi în țară la îngheț, din cauza acestui păr de pe el, mai exact un puf care îl protejează iarna de îngheț. Acest palmier are în jur de 2 ani și jumătate, crescut la ghiveci, înrădăcinat foarte bine", a completat Sorin Marius.

650 de lei costă un exemplar de un metru. Pentru unul mai impunător, preţul ajunge la 4.000 de lei.

"El e foarte ușor de plantat, doar îl scoateți din ghiveci, faceți o groapă mai largă, niciodată mai adâncă, să nu fie tulpina băgată mai adânc în pământ, pentru că poate putrezi", a mai spus Sorin.

Simona Marin, reprezentantă a unui magazin de bricolaj: Puteți să le puneți și în grădină și să le țineți și în ghiveci.

Reporter: Rezistă la exterior?

Simona Marin: Sunt făcute să reziste în exterior. Prețurile pleacă de la 120 până la 770 lei. În funcție de ce doriți.

Trendul a trecut de grădinile oamenilor și s-a extins și în instituții sau companii. În această clădire de birouri au fost plantați aici palmieri direct într-un spațiu amenajat, ca o mică seră. Pentru angajați și vizitatori, atmosfera devine mai prietenoasă și mai relaxantă, chiar dacă afară temperaturile sunt departe de cele tropicale.

Iar vestea bună e că rezistă şi la minus 18 grade.

