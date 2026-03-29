Rebelii houthi ameninţă cu blocarea Bab El Mandeb.12% din comerţul global trece prin "Poarta Lacrimilor"

Statele Unite se pregătesc pentru invazia terestră a Iranului: mii de puşcaşi marini au ajuns în zona de conflict. Americanii caută să cumpere urgent buncăre prefabricate, cu livrare imediată. Iranienii au găsit între timp noi ţinte: universităţile israeliene şi americane din ţările vecine ar putea fi bombardate. Proaspăt intraţi în conflict, rebelii houthi ameninţă cu blocarea Canalului Suez. În aceste condiţii, apelul de pace pe care Papa Leon l-a făcut în Duminica Floriilor Catolice pare sortit eşecului

"Ca Rege al Păcii, Isus vrea să împace lumea în îmbrățișarea Tatălui și să dărâme orice zid care ne desparte de Dumnezeu și de aproapele nostru, pentru că El este pacea noastră. Acesta este Dumnezeul nostru: Isus, Regele Păcii, un Dumnezeu care respinge războiul, pe care nimeni nu-L poate folosi pentru a justifica războiul. El nu ascultă rugăciunile celor ce poartă război", a declarat Papa Leon al XIV-lea.

SUA şi-au pierdut răbdarea

Mesajul anti-război pe care Papa l-a rostit în faţa miilor de credincioşi strânşi în Piaţa Sfântul Petru nu s-a auzit până în Orient. După o lună de zile, Statele Unite şi-au pierdut răbdarea şi pregătesc asaltul final. Trump ameninţă cu o invazie terestră, pentru care a trimis în Orient 3500 de puşcaşi marini.

"Președintele trebuie să fie pregătit pentru multiple situații neprevăzute, pe care nu le voi discuta în mass-media. Și, din nou, vă trimit la Departamentul de Război, care probabil vă va spune exact același lucru. Dar ne putem atinge toate obiectivele fără trupe terestre", a declarat secretarul de stat Marco Rubio.

"Trump bate toba unei amenințări dimineața și se retrage până seara. La un moment dat vorbește despre negocieri, iar la scurt timp după aceea decide să amplifice războiul. Acest individ dezechilibrat și înșelător a provocat pagube extinse întregii lumi", a declarat Ebrahim Zolfaghari, purtătorul de cuvânt al Gărzii Revoluţionare.

Cât ar mai putea dura războiul

"Am motive să cred, pe baza informațiilor pe care le-am primit de la aliații noștri, că este dificil să ne așteptăm la o stabilizare în Orientul Mijlociu în următoarele zile", dezvăluie Donald Tusk, premierul Poloniei.

Americanii au adus în zonă trupe speciale cu trei nave de război. Practic vorbim de o bază militară extrem de mobilă, complet echipată, dotată inclusiv cu tancuri şi avioane F35. Forţele iraniene anunţă că sunt gata să riposteze. Şi că, până atunci, ar putea ataca universităţile americane şi israeliene din ţările vecine.

Temeri legate de închiederea Canalului Suez

"Respingem orice scenariu care trage statele regionale într-un conflict devastator. Să fim clari, acesta poate fi războiul preferat al Israelului, dar întreaga lume plătește prețul", a declarat Hakan Fidan, ministrul de externe al Turciei.

Intrarea în război a rebelilor houthi aduce în discuţie o nouă ameninţare: închiderea Canalului Suez. Circa 30% dintre containerele de mărfuri trec prin strâmtoarea Bab El Mandeb, adică aproximativ 12% din comerţul global.

