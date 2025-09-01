Refugiată ucraineană, împinsă în faţa trenului de un bărbat cu ordin de deportare, în Germania. Tânăra a murit
O refugiată ucraineană în vârstă de 16 ani a fost ucisă în orașul german Friedland după ce a fost împinsă în fața unui tren de marfă pe 11 august, scrie The Kyiv Independent, citat de Mediafax.
Victima, identificată ca Liana, a fost lovită de un tren care circula cu aproximativ 100 de kilometri pe oră, după ce un cetățean irakian de 31 de ani ar fi împins-o pe șine, relatează Kyiv Independent.
Inițial, poliția nu l-a reținut pe bărbat atunci când acesta le-a arătat trupul fetei, însă ulterior testele ADN au evidențiat amprentele lui pe umărul acesteia, ceea ce i-a determinat pe anchetatori să concluzioneze că a fost prinsă cu forța.
Autoritățile germane au precizat că suspectul avea o alcoolemie de 1,35‰ și antecedente de schizofrenie paranoidă. El a fost internat într-o clinică de psihiatrie și este anchetat pentru omor din culpă.
Procurorii au declarat că nu există dovezi că suspectul și victima s-ar fi cunoscut.
Pe numele agresorului fusese emis un ordin de deportare
Ancheta a mai stabilit că cetățeanul irakian locuia de ani de zile în Germania, deși cererea sa de azil fusese respinsă și fusese emis un ordin de deportare.
Liana a fugit din Mariupol împreună cu părinții și cei doi frați mai mici în 2022. În Germania, urma cursuri pentru a deveni asistent stomatolog. După moartea ei, comunitatea locală a organizat o strângere de fonduri pentru a acoperi cheltuielile de înmormântare.
Germania găzduiește 1,2 milioane de refugiați ucraineni începând cu iunie 2025, cel mai mare număr dintre toate statele UE.
