Supranumită "Regina cripto", Qian Zhimin, o femeie care a fugit din China cu 5 miliarde de lire obținute dintr-o escrocherie uriașă cu Bitcoin, este judecată la Londra. Mii de pensionari au fost păcăliți să-și investească economiile în promisiuni false de câștiguri din criptomonede, scrie Mediafax. Britanicii au descoperit la locuința ei din Hampstead cea mai mare captură de Bitcoin din istoria Regatului Unit, evaluată la peste 5 miliarde de lire.

"Regina cripto", judecată pentru cea mai mare fraudă cu Bitcoin din UK. Promitea averi pe trei generaţii - Captură X

În vârstă de 47 de ani, Qian Zhimin a fugit din China în 2017, folosind un pașaport fals, după ce autoritățile au început o anchetă asupra companiei sale, Lantian Gerui (Bluesky Greet). Firma promitea câștiguri spectaculoase din "minarea" de Bitcoin (procesul prin care sunt generate noi monede virtuale) și din dezvoltarea de tehnologii medicale, însă – potrivit poliției - era doar o schemă piramidală sofisticată.

Peste 100.000 de vârstnici, victime ale "Reginei cripto"

Peste 100.000 de vârstnici și-au investit economiile, convinși că vor obține profituri de 200%. În realitate, banii noi erau folosiți pentru a plăti așa zisele "dividende" vechilor investitori.

Articolul continuă după reclamă

"Ne trimiteau zilnic câte o mică sumă, ca să ne dea încredere. Până când am pierdut tot", a declarat pentru BBC un investitor, care a pierdut toate economiile familiei și spune că mariajul i s-a destrămat din cauza fraudei.

După ce a fugit în Marea Britanie, chinezoaica acuzată de imensa fraudă cripto s-a mutat într-un conac din Hampstead, una dintre cele mai luxoase zone ale Londrei, unde plătea o chirie de peste 17.000 de lire pe lună. În aprilie 2024, poliția britanică a descoperit acolo hard disk-uri și laptopuri care conțineau zeci de mii de Bitcoin - cea mai mare captură de criptomonede din istoria Regatului Unit, evaluată la peste 5 miliarde de lire sterline.

"Este o femeie extrem de inteligentă, manipulatoare și capabilă să convingă foarte mulți oameni", a declarat detectivul Joe Ryan de la Poliția Metropolitană pentru sursa citată.

Planuri megalomane și o viață dublă

În jurnalul ei, Qian nota planuri grandioase: voia să cumpere un castel suedez, să fondeze o bancă internațională și chiar să devină "regina Liberlandului", un microstat nerecunoscut de la granița Croației cu Serbia.

Înainte de a fugi din țară, Qian devenise o figură aproape mitică printre investitorii săi. Unii o numeau "zeița bogăției" și participau la evenimente fastuoase organizate de compania ei, inclusiv într-o sală oficială din Beijing, numită Marea Sală a Poporului.

"Ne încuraja să visăm măreț. Spunea că în trei ani vom avea destulă avere pentru trei generații", și-a amintit un alt investitor, care a pierdut peste 10 milioane de yuani (în jur de 1 milion de lire sterline) împreună cu familia sa.

Mii de victime speră să-și recupereze o parte din bani

Între timp, mii de investitori chinezi speră ca autoritățile britanice să le restituie măcar o parte din bani: "Acum, numai acea captură de Bitcoin ne poate întoarce măcar o mică parte din ce am pierdut", referindu-se la criptomonedele confiscate de poliție.

În paralel cu procesul penal pentru spălare de bani, procurorii britanici au deschis și o acțiune civilă pentru a stabili cui aparțin fondurile obținute din fraudă. Prin această procedură, instanța va decide dacă banii pot fi restituiți victimelor sau dacă sumele nerevendicate vor reveni Trezoreriei Regatului Unit, potrivit legislației britanice.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord ca salariile să fie la vedere? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰