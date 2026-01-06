Antena Meniu Search
Regizorul Bela Tarr a murit la 70 de ani. Cineastul ungar, premiat la TIFF

Renumitul regizor de film Bela Tarr a încetat din viaţă marţi, la vârsta de 70 de ani, a declarat pentru MTI un coleg de breaslă al cineastului ungar, Bence Fliegauf, vorbind în numele familiei acestuia.

de Redactia Observator

la 06.01.2026 , 13:57
Tarr este cunoscut îndeosebi pentru ecranizarea "Satantango" - cu o durată de peste şapte ore - în 1994, după romanul omonim al scriitorului ungar Laszlo Krasznahorkai, laureat al premiului Nobel pentru literatură în anul 2025.

Regizorul ungar a fost recompensat anul trecut la Festivalul Internaţional de Film Transilvania

Tarr a semnat de asemenea şi o adaptare după romanul din 1989 al scriitorului - "Az ellenallas melankoliaja" ("The Melancholy of Resistance") -, plasat într-un loc izolat din perioada comunistă, în filmul "Werckmeister Harmonies", realizat în anul 2000.

Regizorul ungar a fost recompensat anul trecut la Festivalul Internaţional de Film Transilvania (TIFF) cu Premiul pentru întreaga activitate.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

tiff film regizor deces
