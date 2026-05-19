Reuters: Personal militar rusesc antrenat în secret în China pentru lupte în Ucraina

Forţele armate chineze au antrenat în secret aproximativ 200 de militari ruşi în China la sfârşitul anului trecut, iar unii dintre aceştia s-au întors de atunci pentru a lupta în Ucraina, potrivit a trei agenţii de informaţii europene şi a unor documente consultate de Reuters . Deşi China şi Rusia au organizat o serie de exerciţii militare comune de la invazia Moscovei la scară largă în Ucraina în 2022, Beijingul a declarat în repetate rânduri că este parte neutră în conflict, poziţionându-se ca mediator. Sesiunile de antrenament secrete, care s-au axat în principal pe utilizarea de drone, ar fi detaliate într-un acord bilingv ruso-chinez semnat de înalţi oficiali ruşi şi chinezi la Beijing în 2 iulie 2025.

Soldat rus la o sesiune de antrenament în pădure pe timp de zi - Profimedia

Ce stipulează documentul

Acordul, analizat de Reuters, stipulează că aproximativ 200 de soldaţi ruşi vor fi instruiţi în facilităţi militare situate în principal în Beijing şi în Nanjing (oraş în estul Chinei). Sursele au precizat că un număr echivalent de soldaţi au participat într-adevăr la aceste instrucţii în China.

Acordul prevedea, de asemenea, că sute de soldaţi chinezi vor participa la antrenamente de formare în unităţi militare din Rusia.

Articolul continuă după reclamă

Prin instruirea de personal militar rusesc la nivel operaţional şi tactic, care apoi participă la conflictul din Ucraina, China este implicată într-un mod mult mai direct în războiul de pe continentul european decât se credea până acum, a declarat un oficial al unui serviciu de informaţii.

Ministerele apărării din Rusia şi China nu au răspuns deocamdată la solicitările de comentarii din partea Reuters cu privire la detaliile prezentate în acest articol.

"Referitor la criza din Ucraina, China a adoptat în mod constant o poziţie obiectivă şi imparţială şi a lucrat pentru promovarea negocierilor de pace; acest lucru este consecvent, clar şi atestat de comunitatea internaţională", a declarat Ministerul de Externe chinez într-un comunicat transmis agenţiei de presă britanice.

"Părţile implicate nu ar trebui să alimenteze în mod deliberat confruntarea sau să arunce vina pe alţii", potrivit MAE chinez.

Agenţiile de informaţii citate de Reuters s-au exprimat sub rezerva anonimatului pentru a putea discuta informaţii sensibile.

Europa, îngrijorată de apropierea Rusiei şi Chinei

Puterile europene, care consideră Rusia drept o ameninţare majoră la adresa securităţii, urmăresc cu suspiciune apropierea tot mai mare dintre Rusia şi China, a doua cea mai mare economie a lumii şi un partener comercial crucial al Uniunii Europene.

Cele două naţiuni au anunţat un parteneriat strategic "fără limite" cu doar câteva zile înainte de invazia Rusiei în Ucraina în 2022 şi s-au angajat să desfăşoare exerciţii militare pentru a exersa coordonarea între forţele lor armate. În timp ce Occidentul încerca să izoleze Rusia, China i-a oferit o gură de oxigen cumpărându-i petrolul, gazele şi cărbunele.

Liderul chinez Xi Jinping urmează să-l primească pe preşedintele rus Vladimir Putin marţi şi miercuri, la mai puţin de o săptămână după vizita extrem de mediatizată a preşedintelui american Donald Trump în China.

China şi Rusia au prezentat vizita lui Putin - a 25-a sa vizită în ţara asiatică - drept o dovadă suplimentară a parteneriatului lor "pentru toate vremurile", chiar dacă Occidentul îndeamnă Beijingul să facă presiuni asupra Moscovei pentru a pune capăt războiului în Ucraina.

Armele esenţiale din războiul din Ucraina: dronele

Ambele părţi utilizează drone cu rază lungă de acţiune pentru a ataca ţinte aflate la sute de kilometri distanţă, în timp ce pe câmpul de luptă, drone mai mici, controlate de la distanţă de piloţi care utilizează tehnologia First-Person View (FPV/sistem complex de camere şi transmisie a semnalului pentru a oferi imagini video în timp real/) şi înarmate cu explozibil domină cerul, făcând ca utilizarea vehiculelor blindate sau a infanteriei să devină riscantă. Reuters relatase în septembrie că experţi ai unor societăţi private chineze ar fi desfăşurat activităţi de dezvoltare tehnică în domeniul dronelor militare pentru un producător rus de drone de atac, potrivit unor oficiali europeni. Ministerul de Externe al Chinei a declarat atunci că nu avea cunoştinţă de o astfel de colaborare.

Cele două companii menţionate în articol au fost sancţionate de UE luna trecută.

Conform acordului privind instruirea de personal analizat de Reuters, ruşii urmau să fie instruiţi în domenii precum dronele, războiul electronic, aviaţia în armată şi infanteria blindată. Acordul interzicea orice acoperire mediatică a vizitelor în oricare din cele două ţări şi stipula că nicio terţă parte nu trebuia informată.

Vizitele trupelor chineze în Rusia în scop de instruire au loc cel puţin din 2024, însă instruirea personalului militar rusesc în China este o noutate, au declarat două dintre agenţiile de informaţii citate.

În timp ce Rusia dispune de o vastă experienţă de luptă în Ucraina, industria chineză a dronelor, de mari dimensiuni, oferă know-how tehnologic şi metode avansate de instruire, precum simulatoarele de zbor, explică acestea.

Armata Populară de Eliberare a Chinei nu a mai purtat un război major de decenii, dar s-a dezvoltat rapid în ultimii 20 de ani şi rivalizează de acum cu puterea militară americană în anumite domenii.

Printre militarii ruşi instruiţi în China erau instructori de rang înalt, în măsură să-şi transmită cunoştinţele de-a lungul lanţului de comandă, au declarat cele două agenţii de informaţii europene.

Una din agenţii a declarat că a putut confirma identitatea unor militari ruşi antrenaţi în China, care au fost implicaţi direct de atunci în operaţiuni de luptă cu drone în regiunile ocupate Crimeea şi Zaporojie din Ucraina. Gradele acestor persoane variau de la sergent la locotenent-colonel, a precizat agenţia.

Numele persoanelor respective au apărut într-un document militar rus consultat de Reuters, care conţinea lista militarilor care se îndreptau spre China. Reuters nu a putut confirma în mod independent implicarea ulterioară a acestor persoane în războiul din Ucraina.

Este foarte probabil ca mulţi dintre militarii ruşi care s-au antrenat în China să fi plecat în Ucraina, apreciază unul dintre interlocutorii Reuters.

Sesiuni de instruire pentru trupele ruse în China

Rapoarte interne ale armatei ruse consultate de Reuters descriu patru sesiuni de instruire pentru trupele ruse în China, redactate după derularea lor.

Un raport datat decembrie 2025 descrie un curs de instruire în războiul interarme destinat unui număr de aproximativ 50 de militari ruşi, organizat la filiala Academiei de infanterie a armatei chineze din Shijiazhuang.

Acest curs, precizează raportul, a constat în instruirea soldaţilor în utilizarea mortierelor de 82 mm, cu ajutorul unor aparate aeriene fără pilot pentru identificarea ţintelor.

Un al doilea raport descrie un antrenament de apărare antiaeriană într-o instalaţie militară, inclusiv utilizarea mijloacelor de război electronic, a dispozitivelor de lansare a plaselor şi a dronelor pentru a contracara dronele inamice. Doi oficiali au specificat că instalaţia se afla în Zhengzhou.

Toate aceste tipuri de echipamente sunt relevante pentru războiul din Ucraina. Mijloacele de război electronic vizează dronele care se apropie pentru a interfera şi a le perturba semnalele, în timp ce plasele pot fi lansate asupra dronelor pentru a le captura pe măsură ce se apropie.

Ambele părţi folosesc drone cu fibră optică conectate la piloţii lor printr-un fir subţire care nu poate fi bruiat electronic. Dronele cu fibră optică operează de obicei pe o rază de acţiune de 10 până la 20 km, dar unele pot ajunge la 40 km.

Un al treilea raport, datat decembrie 2025 şi redactat de un comandant rus, descrie antrenamentul cu drone pentru personalul rus la centrul de antrenament al aviaţiei militare a armatei chineze din Yibin, Brigada I. Cursul s-a axat pe prezentări multimedia şi a implicat utilizarea simulatoarelor de zbor, precum şi instruire în utilizarea mai multor tipuri de drone FPV şi a altor două tipuri de drone nespecificate.

Un al patrulea raport descrie un curs desfăşurat în noiembrie 2025 la Universitatea de inginerie militară a infanteriei chineze din Nanjing. Instruirea a acoperit tehnologia explozibililor, amplasarea de mine, deminarea şi îndepărtarea muniţiei neexplodate şi a dispozitivelor explozive improvizate.

Acest raport conţinea fotografii cu soldaţi ruşi în uniformă, instruiţi de instructori chinezi în ţinută militară. Imaginile arătau, de asemenea, soldaţi ruşi cărora li se arătau echipamente tehnice de geniu şi care învăţau să detecteze mine, potrivit Reuters.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰