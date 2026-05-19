Cine e pilotul român care a doborât drona ucraineană în Estonia. Ministrul Apărării i-a făcut public numele

Un F-16 care aparţine Forţelor Aeriene Române a doborât o dronă ucraineană deasupra Estoniei. Guvernul estonian a mulţimit României pentru acest lucru.

În cadrul unei misiuni de poliţie aeriană, un F-16 românesc a doborât o dronă care survola spaţiul estonian. S-a dovedit ulterior că aparatul de zbor era unul ucrainean. Guvernul de la Tallin a mulţumit Bucureştiului după acest incident, guvernul de Kiev a cerut scuze estonienilor pentru că o dronă din Ucraina se afla deasupra ţării lor.

Cine e pilotul român care a doborât drona ucraineană

Radu Miruţă, ministrul interimar al Apărării, a mulţumit pilotului român pentru serviciul său, dar i-a divulgat atât gradul, cât şi numele complet într-o postare pe Facebook. De asemenea, Miruţă a precizat că l-a propus pe comandorul Costel Alexandru Pavelescu pentru a fi decorat.

"În complicata luptă mondială contra dronelor, un pilot militar roman este astăzi cel care a reușit. Aflat in misiune de poliție aeriana în Lituania, din partea României, la bordul unui avion de vânătoare F16 românesc, căpitanul comandor Pavelescu Costel-Alexandru a reușit să încadreze, să angajeze și să pună la pământ o dronă intrată în spațiul aerian al Estoniei. L-am cunoscut pe comandorul Pavelescu (cel din poză) în baza aeriană 86 de la Fetești si i-am remarcat de atunci determinarea ca profesional să demonstreze că de la bordul unui F16 va reuși să doboare o astfel de țintă. Astăzi a demonstrat-o. Reușita comandorului român este extrem de apreciată la nivelul aliaților, ministrul Apărării din Estonia, colegul meu Hanno Pevkur a ținut să transmită României felicitări. Pentru ca dintr-un avion F16 să fie tras într-o dronă, trebuie îndeplinite simultan o serie de condiții. Ceea ce s-a întâmplat astăzi în Estonia. Da, România poate. În semn de apreciere pentru ceea ce comandorul Pavelescu a realizat astăzi am propus acordarea emblemei de emisar pentru pace, clasa întâi", a fost mesajul postat de Radu Miruţă.

