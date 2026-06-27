Video Revedere emoţionantă între două lebede, pe un lac din Londra. Momentul a devenit viral
Scene emoţionante pe un lac din Londra. Două lebede s-au reunit după ce una dintre ele a avut nevoie de îngrijiri medicale în urma unei accidentări provocate de alunecrile de teren din zonă.
Voluntarii unei organizaţii caritabile s-au ocupat în amănunt de marea întâlnire. Au tratat pasărea rănită după care au readus-o în habitatul său natural.
Iar partenerul său a recunoscut-o de la distanţă. S-a apropiat în mare viteză şi a aterizat lângă ea. Momentele de tandreţe au fost filmate de voluntari şi au devenit imediat virale.
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