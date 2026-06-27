Scene emoţionante pe un lac din Londra. Două lebede s-au reunit după ce una dintre ele a avut nevoie de îngrijiri medicale în urma unei accidentări provocate de alunecrile de teren din zonă.

Voluntarii unei organizaţii caritabile s-au ocupat în amănunt de marea întâlnire. Au tratat pasărea rănită după care au readus-o în habitatul său natural.

Iar partenerul său a recunoscut-o de la distanţă. S-a apropiat în mare viteză şi a aterizat lângă ea. Momentele de tandreţe au fost filmate de voluntari şi au devenit imediat virale.