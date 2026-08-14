Un cuplu de români a fost condamnat la 17 ani de închisoare în Marea Britanie. Acuzaţiile sunt şocante. Procurorii susţin că cei doi au ucis doi bărbaţi după ce le-ar fi turnat în băutură un sedativ puternic. Scopul: să le fure din locuinţe ceasuri de valoare şi bijuterii. Atenţie, urmează imagini şi detalii care vă pot afecta emoţional.

Poliţist: În acest moment, eşti arestat. Ai înțeles? Pentru complicitate la furt și crimă. OK?

Mădălin Dumitru: Crimă?

Poliţist: Nu ești obligat să spui nimic. Mihai, ești arestată pentru omor. Nu ești obligată să spui nimic. Ţi-ar putea afecta apărarea dacă nu menționezi, în timpul interogatoriului, un aspect pe care te vei baza ulterior. Practic, o altă unitate a emis un mandat de urmărire pe numele tău pentru omor. OK?

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Adina Mihai: Pentru omor?

Poliţist: Da.

Cei doi români - Adina Mihai şi Mădălin Dumitru - par surprinşi de acuzaţiile care li se aduc. Anchetatorii au însă dovezi că doi bărbaţi au murit de mâna lor. Femeia le-ar fi pus în băutură un sedativ extrem de puternic.

Victimele erau atrase cu promisiunea unor relații sexuale

Problema este că au administrat un medicament despre care nu înţeleg ce ar putea provoca unei persoane.

Mai exact, nu cunoşteau dozele şi nici efectele unei supradoze. Victimele erau atrase de femeie cu promisiunea unor relaţii sexuale.

"Da, iubitule. Nu îţi face griji, vin eu la tine. Trimite-mi locaţia. O să vin direct la tine, iubirea mea", îi spunea Adina Mihai unei victime.

Aventura la care spera Gary Mouat s-a transformat în tragedie pentru bărbatul de 37 de ani. A fost găsit mort în locuinţă la câteva ore după întâlnirea cu românca. La fel s-a întâmplat şi cu Malcolm King în vârstă de 80 de ani. Alţi doi bărbaţi care au supravieţuit au făcut plângere la Poliţie.

Anchetatorii spun că mizau pe rușinea victimelor

"Şi-au calculat că victimele lor nu vor ieşi în public pentru că se vor trezi într-o situaţie jenantă. Au crezut că dacă nu jefuiesc locul şi nu provoacă vătămări grave era puţin probabil ca victima să meargă la poliţie. Aşa scăpau nepedepsiţi", a explicat Charles White, procuror.

"Cred că periculozitatea lor vine din imprudenţa lor. Ştim că imediat după Gary au vizitat o altă victimă şi au drogat-o. La scurt timp, încă o victimă", a declarat Oliver Wright, comisar-şef adjunct.

Femeia turna sedativul în băutură şi imediat ce acesta îşi făcea efectul îşi chema complicele. Luau din casă ce găseau la îndemână: bani, ceasuri scumpe ori bijuterii. Unele dintre obiecte au fost găsite în maşina infractorilor. Ieri şi-au aflat pedeapsa pentru faptele lor.

"Doamna Mihai, domnule Dumitru, vă rog să vă ridicaţi. Pedeapsa totală pe care v-o impun amândurora este o sentinţă de 17 ani de închisoare", a informat Kate Brunner, judecătoare.

Adina Mihai şi Mădălin Dumitru şi-au recunoscut în cele din urmă faptele în faţa instanţei.