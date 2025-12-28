Revolta unei femei care nu ştie cât câştigă soţul: "A cumpărat noua noastră casă fără ca eu să ştiu"

Finanțele sunt întotdeauna un subiect dificil pe care oamenii nu vor să îl discute. Totuși, s-ar putea presupune că dacă cineva își va dezvălui salariul anual, acela ar fi soțul/soția - ei bine, nu în această căsnicie.

O soție frustrată a mers pe Reddit pentru a cere sfaturi despre cum să gestioneze faptul că soțul ei nu dezvăluie cât câștigă, relatează New York Post.

Într-o postare pe forumul de pe Reddit (care a fost ulterior ştearsă), autorul postării inițiale a povestit cum ea și soțul ei sunt împreună de 9 ani, căsătoriți de un an.

Ea a dezvăluit că el a fost întotdeauna discret în privința finanțelor sale - lucru pe care ea a presupus că el îl va schimba odată ce căsătoria va fi pusă pe masă - și că acum el se ocupă de toate finanțele cuplului, în timp ce ea are grijă de casa lor și se asigură că frigiderul este aprovizionat.

"Se pare că ne-am așezat în această înțelegere fără probleme", a scris ea în postare.

"Nu a dezvăluit niciodată câți bani câștigă anual și nici nu mi-a oferit vreo perspectivă asupra finanțelor sale."

"De asemenea, a cumpărat noua noastră casă fără ca eu să fiu prezentă sau măcar să știu că a cumpărat-o, spunând că a fost o surpriză", a împărtășit autoarea postării.

"Am vizitat-o ​​înainte și mi-a plăcut foarte mult, așa că nu a fost o problemă, ci doar faptul că nu am fost inclusă în această luare a deciziilor."

Deși această soție nu pare să fie foarte bine informată despre cheltuielile lor, în postare a împărtășit că începe să-și urmărească cheltuielile, cel puțin din moment ce își folosește propriii bani pentru a-și plăti lucrurile.

Cu toate acestea, nu are nicio idee despre cât câștigă soțul ei și nici nu îi va arăta conturile bancare sau extrasele de cont. În schimb, el îi spune să presupună, pe baza lucrurilor materiale pe care le au ca și cuplu, că el câștigă o sumă bună de bani pentru amândoi.

"Am spus că înțeleg asta, dar simt că dacă voi avea un copil cu tine și voi deveni mai dependentă, aș vrea să înțeleg pe deplin. El spune că nu este important și că le voi spune oamenilor", a scris ea.

Utilizatorii Reddit nu s-au abţinut: "Acestea sunt lucruri despre care trebuie să vorbești înainte de căsătorie, dar cred că mai bine mai târziu decât niciodată. Este foarte suspect că refuză să te lase la curent cu finanțele lui", a scris un comentator șocat sub postarea acestei soții.

"Ia-ți un loc de muncă cu normă întreagă. Asigură-te că nu rămâi însărcinată. Fugi", a sfătuit altcineva.

Din păcate, aceasta nu este prima dată când un soț egoist dă dovadă de un comportament mai mult decât bizar.

"Nu rămâne însărcinată dacă nu te pune în conturi bancare. Acesta ar putea fi modul lui de a încerca să te controleze financiar", a glumit un alt comentator.

